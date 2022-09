Israël va accueillir la première conférence sur la pénurie alimentaire et les technologies climatiques

Ce sommet vise à renforcer les liens économiques et agricoles entre Israël et ses voisins

La première conférence sur la pénurie alimentaire et le climat, se tiendra dans la ville d'Eilat, dans le sud du pays, du 18 au 20 octobre.

Cet événement, auquel participeront des représentants de deux pays signataires des accords d'Abraham, le Bahreïn et le Maroc, la Jordanie, Chypre et Malte, est une initiative du ministère de l'agriculture israélien.

"Le monde entier est actuellement confronté aux questions de sécurité alimentaire et de crise climatique. La connexion entre le désert et la mer offre de nombreuses possibilités de développer des technologies avancées sur lesquelles reposera la croissance alimentaire future", a déclaré Oded Forer, le ministre de l'Agriculture et du développement rural.

"L'État d'Israël dispose d'un potentiel énorme et est déjà à la pointe de la recherche et du développement technologique dans ce domaine. Cette conférence va donner un coup de fouet à la coopération avec les pays de notre région confrontés à des défis et des climats similaires", a-t-il ajouté.

Le premier sommet international sur les aliments de la mer et du désert s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à renforcer les liens économiques et agricoles entre Israël et ses voisins arabes et méditerranéens.

L'événement met également en évidence le coût croissant du climat dans les pays du Moyen-Orient et de la Méditerranée. La Banque mondiale a estimé que d'ici 2050, les pays du Moyen-Orient devraient perdre environ 6 à 14 % de leur PIB du seul fait de la pénurie d'eau liée au climat.

Les effets du changement climatique sont également préoccupants pour la ville d'Eilat, haut lieu touristique du sud d'Israël au bord de la mer Rouge, ainsi que pour des sites balnéaires similaires comme la côte égyptienne de la mer Rouge et Aqaba en Jordanie.