Israël teste un missile de défense des ressources maritimes après les menaces du Hezbollah

Alors que le Hezbollah continue de menacer les plates-formes gazières d'Israël, la marine israélienne et la direction de la recherche et du développement du ministère de la défense (MAFAT) ont testé avec succès le missile sol-sol Gabriel 5.

Ce missile sol-sol de cinquième génération, également appelé Blue Spear, est conçu pour frapper des cibles lors de scénarios complexes, même en présence de contre-mesures sophistiquées.

Selon le porte-parole de Tsahal, le test du missile a été effectué en août et fait partie d'une série de tests pour les nouveaux navires lance-missiles Saar 6 de la marine. Ce test a notamment permis d'évaluer les capacités du navire à faire face à diverses menaces, avec de nouveaux systèmes d'armes comme le Gabriel 5.

"Ce missile avancé garantit l'avantage de la marine et la préservation de la supériorité navale de Tsahal, et sera utilisé par la marine dans ses missions, notamment la protection des actifs stratégiques de l'État d'Israël", indique le communiqué de Tsahal.

Le système possède des capacités combinées d'attaque antinavires et d'attaque terrestre avec une portée de 290 km à une vitesse subsonique élevée. Il dispose de capacités de frappe au-delà de la ligne de visée et peut frapper des cibles mobiles ou stationnaires.

Le missile pèse 760 kg, mesure 4,3 mètres de long et possède une tête de munition hautement explosive de 150 kg qui utilise un radar actif de détection de cible. Il ne vole pas en ligne droite, ce qui rend sa détection difficile.

"La Marine continue de se développer et de changer face à une variété de défis opérationnels croissants et de changements régionaux", a déclaré le contre-amiral Gaye Goldfarb, chef d'état-major de la Marine israélienne, ajoutant que le système de missiles "renforcera les capacités opérationnelles et défensives de la Marine."