Yaïr Lapid rencontre Recep Erdogan à New York, une première depuis 2008

Le président turc n'avait pas eu d'entretien avec un PM israélien depuis une visite d'Ehud Olmert à Ankara

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a rencontré mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies, se félicitant du rétablissement des liens entre Jérusalem et Ankara.

Cette rencontre, la première entre un Premier ministre israélien et le dirigeant turc depuis 2008, marque l'apogée d'un processus d'un an qui a vu les deux pays se rapprocher jusqu'au rétablissement de relations diplomatiques complètes le mois dernier, après plus d'une décennie de brouille.

La rencontre a eu lieu un peu plus d'un mois après un entretien téléphonique entre les deux dirigeants qui ont convenu d'aller de l'avant avec le rétablissement complet des liens et le retour des ambassadeurs dans les capitales respectives, mettant ainsi fin à des années d'antagonisme qui concernaient principalement le conflit avec les Palestiniens.

Le bureau d'Erdogan a confirmé que la rencontre avait eu lieu, mais n'a pas donné plus de détails sur celle-ci.

Yaïr Lapid a notamment souligné la nomination lundi de la chargée d'affaires israélienne Irit Lilian au poste d'ambassadrice à Ankara, a indiqué son bureau. La Turquie n'a pas encore annoncé qui sera son ambassadeur à Tel Aviv.

Recep Tayyip Erdogan n'avait pas eu d'entretien en tête-à-tête avec un Premier ministre israélien depuis la visite de l'ancien chef du gouvernement Ehud Olmert à Ankara fin décembre 2008. Cette rencontre était la dernière d'une série entre les deux hommes, qui avaient discuté, entre autres, d'éventuels pourparlers de paix israélo-syriens.

À New York mardi, les discussions de Lapid et Erdogan ont porté sur le terrorisme en Israël et à l'étranger, a indiqué le bureau du Premier ministre.

Le Premier ministre israélien a remercié Erdogan pour la bonne volonté d'Ankara dans le partage de renseignements avec Jérusalem, lorsqu'Israël a lancé un avertissement aux voyageurs par crainte que des agents iraniens ne cherchent à cibler des civils en visite en Turquie.

Fin juillet, les forces de sécurité turques ont démantelé une cellule iranienne qui prévoyait d'assassiner ou d'enlever des touristes israéliens à Istanbul.

Yaïr Lapid a également salué la récente reprise des vols israéliens vers la Turquie, qui avaient été interrompus en raison d'un avertissement aux voyageurs, ajoutant que ce développement entraînerait une augmentation du tourisme dans les deux pays.

Le Premier ministre a également évoqué le sort de deux civils israéliens et la dépouille de deux soldats de Tsahal tués et détenus par le Hamas à Gaza depuis huit ans. La décision de soulever cette question semble être due aux liens de la Turquie avec le Hamas, qui a des bureaux à Istanbul.