Aviv Kochavi à Paris pour évoquer le Hezbollah et l'Iran avec les responsables de l'armée française

Les deux délégations ont évoqué leurs défis communs, ainsi que la situation au Moyen-Orient

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Aviv Kochavi, était à Paris mercredi pour une série de réunions avec des responsables militaires français, après une visite similaire en Pologne ces derniers jours.

Aviv Kochavi a rencontré son homologue français, le général Thierry Burkhard, ainsi que d'autres hauts responsables de l'état-major de l'armée française.

Selon un communiqué de Tsahal, les délégations ont évoqué leurs défis communs, ainsi que la situation au Moyen-Orient, notamment les tensions à la frontière libanaise, les activités du Hezbollah et la menace iranienne.

Aviv Kochavi a évoqué la réponse israélienne si une guerre était déclenchée par le Hezbollah et énoncé les modalités d'une offensive de grande envergure, ainsi que l'attaque contre des cibles et des infrastructures nationales utilisées par le groupe terroriste chiite.

De leur côté, les responsables militaires français ont détaillé les processus de transformation menés au sein de l'armée, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés.

"L'armée française et le renforcement des relations avec Tsahal sont importants pour la stabilité régionale", a affirmé Aviv Kochavi.

"Nous avons présenté à nos collègues français des renseignements prouvant que l'armée terroriste du Hezbollah a récemment augmenté ses activités nocives, d'une manière qui crée un risque croissant d'escalade et qui met en danger non seulement Israël, mais aussi le Liban et ses citoyens", a ajouté le chef d'état-major de Tsahal.

"Nous travaillons énergiquement contre l'implantation de l'Iran au Moyen-Orient. Les tentatives de nuire à l'État d'Israël, dans quelque domaine que ce soit, feront l'objet d'une réponse forte ou même d'une initiative préliminaire", a-t-il martelé.

Au cours de la journée, Aviv Kochavi a visité un centre d'innovation partagé par le ministère de la Défense et l'armée française, où les processus de développement, d'innovation et de transformation ont été passés en revue.

Le chef d'état-major de Tsahal achèvera sa visite en France jeudi, et retournera ensuite en Israël.