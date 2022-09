Israël va délivrer 1 500 permis de travail supplémentaires aux habitants de Gaza

Les autorités israéliennent comptent sur cette mesure pour maintenir le calme sur le front sud du pays

Israël va délivrer 1 500 permis de travail supplémentaires aux Palestiniens vivant à Gaza, portant à 17 000 le nombre total de Gazaouis qui vont travailler dans le pays.

Le Cogat, l'organe israélien chargé des opérations civiles auprès des Palestiniens, a déclaré que ce changement de politique était subordonné au maintien de la "stabilité sécuritaire" entre Israël et Gaza.

Les permis seront délivrés la semaine prochaine, après les fêtes de Rosh Hashanah, le Nouvel an juif, selon le Cogat.

Le ministère de la Défense a approuvé un plan provisoire visant à porter à terme le nombre de permis pour Gaza à 20 000, une politique que les responsables de la défense considèrent comme un moyen de maintenir le calme sur le front sud du pays.

La bande de Gaza est soumise à un blocus par Israël et l'Égypte depuis plus de 15 ans dans le but de contenir les actions terroristes du Hamas qui contrôle le territoire. Israël affirme que les restrictions strictes imposées aux biens et aux personnes sont nécessaires à la sécurité nationale.

Les critiques déplorent l'impact du blocus sur les habitants de Gaza, dont environ 50 % sont au chômage, selon le Bureau central palestinien des statistiques. Les taux de pauvreté très élevés font de l'emploi en Israël une option attrayante pour ceux qui ont la chance d'obtenir un permis.