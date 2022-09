Ces exercices visaient à ""renforcer la coopération" entre les deux pays

Israël et les États-Unis ont achevé jeudi un exercice naval de quatre jours dans le golfe d'Aqaba, en mer Rouge, auquel ont participé des drones de la marine américaine.

Au cours de cet exercice, baptisé "Bouclier numérique", des navires de la marine israélienne de la 915e flotte et de l'unité Snapir ont navigué aux côtés de systèmes sans pilote de la Task Force 59 de la 5e flotte américaine, selon les déclarations des deux armées.

Pour l'armée israélienne, l'exercice visait à "renforcer la coopération" et à utiliser "l'intelligence artificielle comme partie intégrante des outils opérationnels".

Selon le commandement central des forces navales américaines (NAVCENT), l'exercice s'est également concentré sur "l'amélioration de la conscience maritime en utilisant des systèmes sans pilote et l'intelligence artificielle à l'appui des opérations d'arraisonnement de navires."

"La coopération des forces sur des plateformes habitées et non habitées est une occasion innovante de construire une image maritime étendue et d'intégrer d'autres parties pour qu'elles travaillent ensemble dans l'arène maritime, avec un objectif commun, le maintien de la sécurité de la région et des différentes routes maritimes", a expliqué le brigadier général Daniel Hagri dans des remarques communiquées par l'armée israélienne.

"L'intégration des systèmes sans pilote avec nos partenaires fait progresser nos efforts d'intégration. En fin de compte, nous renforçons les liens et innovons de nouvelles capacités avec les partenaires régionaux afin d'améliorer la sécurité maritime ", a affirmé le lieutenant-commandant William Ricketts de la Task Force 59, dans des remarques publiées par NAVCENT.

Le mois dernier, l'Iran a tenté de s'emparer de deux Saildrone Explorers américains dans le golfe Persique, le même type de drones navals utilisés lors du récent exercice, ainsi que d'un modèle Devil Ray T-38.