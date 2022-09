"Une solution à deux Etats avec les Palestiniens est une bonne chose pour Israël" (Yaïr Lapid à l'ONU)

"Nous n'avons qu'une seule condition : arrêtez de tirer des roquettes et des missiles sur nos enfants"

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a affirmé qu'"un accord avec les Palestiniens, basé sur deux États pour deux peuples, est la bonne chose pour la sécurité d'Israël, pour l'économie d'Israël et pour l'avenir de ses enfants", lors de son allocution prononcée jeudi soir à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.

"La plupart des Israéliens sont favorables à une solution à deux États. Je suis l'un d'entre eux", a-t-il déclaré.

"Israël pose toutefois une condition : que le futur État palestinien soit pacifique. Qu'il ne devienne pas une autre base terroriste à partir de laquelle le bien-être et l'existence même d'Israël seront menacés", a ajouté le Premier ministre.

Yaïr Lapid a rappelé qu'Israël avait quitté Gaza en 2005, et avait reçu en retour "plus de 20 000 roquettes, et non la paix".

Le Premier ministre israélien a affirmé qu'il était prêt à lever les restrictions sur Gaza "demain matin", et à aider à construire l'économie du territoire palestinien.

"Nous n'avons qu'une seule condition : arrêtez de tirer des roquettes et des missiles sur nos enfants", a affirmé Yaïr Lapid, dans un discours à l'ONU dont le contenu avait déjà été déjà critiqué par ses adversaires politiques la veille après de nombreuses fuites.

"Nos démocraties empoisonnées par les fake news"

Yaïr Lapid a par ailleurs fustigé les fausses informations qui circulent dans le monde sur Israël et regretté que "des politiciens imprudents, des États totalitaires et des organisations radicales sapent notre perception de la réalité."

STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Le Premier ministre israélien Yair Lapid s'adresse à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU à New York, le 22 septembre 2022.

"Nos démocraties sont lentement empoisonnées par les mensonges et les fake news", a-t-il martelé.

Il a affirmé notamment que des milliards de dollars avaient été investis dans la diffusion de mensonges sur Israël.

Le Premier ministre a accusé l'Iran de "diriger cet orchestre de la haine", assurant que Téhéran déteste son propre peuple, et relevant que "le monde reste silencieux" alors que les jeunes Iraniens souffrent.

Yaïr Lapid a évoqué l'auteur Salman Rushdie, le romancier qui a été poignardé en août après avoir vécu pendant des décennies sous le coup d'une fatwa iranienne appelant à sa mort ; et Mahsa Amini, la jeune Iranienne de 22 ans qui est morte vendredi dernier quelques jours après avoir été arrêtée pour avoir enfreint les règles du voile islamique.

"Leur haine est un mode de vie", dit-il. "C'est un moyen de préserver leur régime oppressif".

"Téhéran n'aura pas l'arme nucléaire"

Yaïr Lapid a également dénoncé le programme nucléaire iranien. "Si le régime iranien obtient une arme nucléaire, il l'utilisera", dit-il, appelant à une menace militaire crédible.

"La seule manière d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire est de mettre une menace militaire crédible sur la table. Et là, et seulement là, il sera possible de négocier un accord plus long et plus solide avec lui", a déclaré Yaïr Lapid.

"Il faut qu'il soit clair pour l'Iran que s'il va de l'avant avec son programme nucléaire, le monde ne réagira pas avec des mots, mais usera de la force", a ajouté M. Lapid.

"Israël fera tout ce qu'il faut pour empêcher Téhéran de se doter d'une arme nucléaire", a-t-il souligné.

Yaïr Lapid a enfin appelé "chaque pays musulman - de l'Arabie saoudite à l'Indonésie - à reconnaître que la main d'Israël est tendue vers la paix".

L'Arabie saoudite et l'Indonésie sont les deux plus importants pays musulmans qui ont été mentionnés comme candidats possibles pour rejoindre les accords d'Abraham.

"Nous avons prouvé notre désir de paix à travers les accords d'Abraham, le sommet du Néguev et les accords que nous avons signés avec le monde arabe", a souligné le Premier ministre israélien dans un discours particulièrement analysé en Israël, alors que le pays est à un mois et demi des élections et ne semble pas acquis à la cause d'un Etat palestinien.