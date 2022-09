Israël renforce la sécurité à Jérusalem à l'approche des fêtes juives

La police a déployé d'importantes forces à des points stratégiques de la vieille ville de Jérusalem

Craignant de nouvelles émeutes et des attaques terroristes aux alentours du Mont du Temple et du Mur Occidental, Israël a renforcé vendredi le dispositif de sécurité dans la capitale Jérusalem, deux jours avant le nouvel an juif.

Jeudi, le chef de la police israélienne avait déclaré qu'il y avait une augmentation du nombre d'alertes d'attaques terroristes. Pour contrer la menace, la police a déployé d'importantes forces à des points stratégiques de la vieille ville de Jérusalem.

À l'instar de ces dernières années, Israël fermera les points de passage vers les territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza pendant les fêtes juives de Rosh Hashana, Yom Kippour, et les premiers et derniers jours de Soukkot.

Ces mesures font suite à la menace du groupe terroriste palestinien Hamas de déclencher une "guerre religieuse" contre Israël en réponse à ce qu'il a qualifié de "violations de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa".

Yonatan SindelL/Flash90 Des pèlerins juifs au Mur des Lamentations dans la vieille ville de Jérusalem lors des célébrations de la Journée de Jérusalem, le 29 mai 2022

Les menaces du Hamas sont intervenues au lendemain de la venue d'un groupe d'activistes juifs sur le site du Mont du Temple qui avait sonné du shofar.

Dans le cadre de ce regain de tensions, des Palestiniens armés ont tiré vendredi sur l’implantation juive de Har Bracha en Cisjordanie, ne faisant que des dégâts matériels.