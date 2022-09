Le général Abdel Fattah al-Burhan a affirmé que les liens doivent être accompagnés d'une "réconciliation"

Le général militaire au pouvoir au Soudan a déclaré jeudi qu'il se rendrait en Israël s'il y était invité, cherchant ainsi à faire avancer les efforts de normalisation bloqués deux ans après les accords d'Abraham.

S'adressant à l'Associated Press en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le général Abdel Fattah al-Burhan a été interrogé pour savoir si en tant que dirigeant du Soudan, il se rendrait en Israël, dans le but de renforcer une relation qui n'a connu jusqu'à présent que des contacts de faible niveau ou non officiels.

"La base des relations est la réconciliation, donc si une invitation est présentée et qu'il y a les moyens pour cela, j'irai", a déclaré Burhan.

Le Soudan et Israël ont accepté de normaliser leurs relations en octobre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham soutenus par les États-Unis, une série d'accords qui ont vu l'État juif établir des liens avec trois autres nations arabes. Quelques mois plus tôt, Burhan s'était entretenu avec le Premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou, en Ouganda, lors d'une rencontre initialement non annoncée, marquant une percée diplomatique majeure qui a ouvert la voie au pacte de normalisation.

Toutefois, le processus d'établissement de liens diplomatiques s'est arrêté après la conclusion de l'accord de normalisation, en raison des divisions sur le partage du pouvoir entre le gouvernement militaire et le gouvernement civil du Soudan, qui ont abouti à un coup d'État en octobre dernier.

Le coup d'État, qui a bouleversé la transition éphémère du Soudan vers la démocratie après trois décennies de règne répressif de l'homme fort Omar el-Béchir, a conduit l'administration Biden à suspendre une aide financière de 700 millions de dollars destinée à soutenir la transition du Soudan vers un gouvernement entièrement civil, y compris l'aide liée à l'accord de normalisation avec Israël.

Burhan, qui a été l'un des principaux moteurs de la normalisation avec Israël, a déclaré qu'il ne se présenterait pas aux futures élections, mais n'a donné aucune indication sur le moment où un vote pourrait avoir lieu.

Malgré l'absence de liens officiels, Israël et le Soudan ont établi des relations dans le domaine de la sécurité et du renseignement. Au cours des deux dernières années, des responsables ont échangé lors de réunions à plusieurs reprises lors de voyages non annoncés.