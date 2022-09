Les États-Unis n'arrêteront pas Israël si le Hezbollah attaque la plateforme gazière de Karish

Une petite démonstration de force de la part du Hezbollah entraînerait des représailles de la part d'Israël

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken aurait déclaré au Premier ministre libanais Najib Mikati, au cours d'une réunion récente, que Washington ne serait pas en mesure d'empêcher Israël de recourir à la force si le Hezbollah attaquait le champ gazier de Karish.

La moindre démonstration de force de la part du groupe terroriste basé au Liban pourrait entraîner des représailles de la part d'Israël, que les États-Unis n'empêcheront pas, selon les médias saoudiens.

La semaine dernière, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a mis en garde Israël contre l'extraction du gaz du champ gazier offshore, affirmant : "Nos missiles sont pointés en direction de Karish".

Amos Ben-Gershom / GPO Yaïr Lapid survolant la plateforme gazière de Karish le 19 juillet 2022

Malgré les menaces répétées du Hezbollah, les pourparlers sur la frontière maritime entre le Liban et Israël menés sous l'égide des États-Unis, seraient dans leur phase finale, selon le président libanais Michel Aoun. Ce dernier a déclaré à la coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, Joanna Wronecka, que l'accord garantirait les droits du Liban à explorer le gaz et le pétrole dans les champs situés dans sa zone économique exclusive.

Israël a également déclaré la semaine dernière que cet accord était "possible et nécessaire", ajoutant toutefois que la production de gaz de la plateforme de Karish n'était pas liée aux négociations et que celle-ci commencerait "dès que possible".

Au début du mois, les médias libanais ont rapporté que Washington pressait Jérusalem de sceller l'accord maritime avec Beyrouth, en raison des menaces du Hezbollah.