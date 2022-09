Israël: les forces de sécurité en état d'alerte maximale avant Rosh Hashana

Des centaines de policiers et de soldats seront par ailleurs postés dans la vieille ville de Jérusalem

Les forces de sécurité israéliennes ont renforcé leur niveau d'alerte dimanche, à quelques heures du début des fêtes de Rosh Hashana, le Nouvel juif, alors que le nombre d'attaques terroristes a connu une forte augmentation ces derniers jours.

L'armée israélienne va ainsi concentrer ses efforts pour protéger les routes et les implantations de Cisjordanie, ainsi que les zones frontalières.

Des centaines de policiers et de soldats de la région de Jérusalem seront par ailleurs postés dans la vieille ville, dans la partie orientale de la capitale et sur d'autres foyers de tension. Avec l'afflux de touristes attendu à Jérusalem, la police a décidé de porter son niveau d'alerte au plus haut niveau.

Dimanche, l'armée a déclaré avoir abattu un Palestinien armé et en avoir blessé d'autres à l'extérieur de l'implantation de Har Bracha, près de Naplouse.

Samedi, un Palestinien a foncé dans un véhicule de police en Cisjordanie, alors que des soldats israéliens avaient arrêté un Palestinien pour des activités suspectes. Un soldat israélien, qui a vu le Palestinien s'approcher à grande vitesse, a tiré sur le conducteur et l'a grièvement blessé. Les policiers présents sur les lieux ont été légèrement blessés.

Par ailleurs, deux fusillades ont lieu dans la région de Naplouse entre mercredi et jeudi. Dans les deux cas, aucun blessé n'a été signalé, mais Tsahal a découvert des dizaines de balles et a immédiatement lancé des recherches dans la zone pour retrouver les tireurs.

"La situation actuelle est très sensible et compliquée", a expliqué un responsable de Tsahal. "Nos plans opérationnels vont du maintien du niveau d'activité existant, en déjouant les attaques, à une opération militaire de grande envergure, a déclaré un responsable de l'armée.

"Malgré les attaques terroristes, nous ne sommes pas à l'aube d'une nouvelle intifada ou d'une perte de contrôle de la situation. Il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à un tel scénario", a-t-il ajouté.