Heurts entre les forces israéliennes et des Palestiniens à Jérusalem-Est, peu après le début de Rosh Hashanah

La police et l'armée sont en état d'alerte à Jérusalem et en Cisjordanie

Des violences ont éclaté dimanche soir entre les forces de sécurité israéliennes et des Palestiniens à Jérusalem-Est, peu après le début de la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif.

Des émeutiers ont tiré des feux d'artifice sur la police des frontières dans le quartier de Silwan, a rapporté le radiodiffuseur public Kan.

Des vidéos publiées par des médias arabes ont montré des incendies faisant rage dans le quartier A-Tor de la capitale.

Les causes de ces affrontements n'ont pas été précisées dans l'immédiat, alors que la police et l'armée sont en état d'alerte à Jérusalem et en Cisjordanie. Aucun blessé n'a été signalé.

Dans un autre incident, la radio de l'armée a déclaré que des assaillants ont lancé des explosifs improvisés sur un poste de contrôle militaire près de Jenine en Cisjordanie, alors que le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, célébrait Rosh Hashanah avec les troupes à proximité. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts.

Le chef de la police, Kobi Shabtai, a demandé à tous les Israéliens qui ont un permis de port d'armes à feu de porter leurs armes sur eux pendant les vacances, redoutant des attaques, a rapporté Channel 12 news.

Ces derniers mois, des tireurs palestiniens ont pris pour cible de nombreux postes militaires, des troupes opérant le long de la barrière de sécurité en Cisjordanie, des implantations israéliennes et des civils sur les routes.

Dans la nuit, les troupes ont tendu une embuscade à un groupe d'hommes armés palestiniens qui se rendaient apparemment sur les lieux d'une fusillade, a indiqué Tsahal, faisant un mort.

Plus tard dans la journée, l'armée a annoncé l'arrestation de quatre suspects en Cisjordanie - dont deux à Naplouse - dans le cadre de la répression antiterroriste qui a commencé il y a plusieurs mois.

Israël a fermé ses points de passage vers la Cisjordanie et la bande de Gaza pour les Palestiniens jusqu'à la fin de la fête, mardi soir.

Ces fermetures sont une pratique courante pendant les fêtes juives et les vacances. L'armée affirme qu'il s'agit d'une mesure préventive contre les attaques en période de tensions accrues.