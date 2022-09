L’Autorité palestinienne sous pression pour couper les liens avec Israël

L'AP n'a pas commenté les appels à rompre ses liens avec Israël

L'Autorité palestinienne (AP) fait l'objet de pressions croissantes pour qu'elle coupe tous ses liens avec Israël et mette fin à la répression sécuritaire de ses rivaux politiques en Cisjordanie, après l'opération menée mercredi par les forces de Tsahal à Jénine.

Quatre Palestiniens armés ont été tués et 44 autres blessés au cours de l'opération militaire, qui a été suivie d'une grève générale dans toutes les villes de Cisjordanie.

Après l'opération, plusieurs groupes palestiniens ont réitéré leur demande à l'AP de mettre fin à la coordination sécuritaire avec Israël. Ils ont exhorté les Palestiniens de Cisjordanie à intensifier les attaques de "résistance" contre les soldats et les habitants des implantations juives.

L'AP n'a pas commenté les appels à rompre ses liens avec Israël. De hauts responsables ont toutefois lancé une attaque cinglante contre l'Etat hébreu et l'ont accusé de commettre des "massacres" contre les Palestiniens.

JAAFAR ASHTIYEH / AFP Un manifestant palestinien utilise une fronde pour lancer des pierres sur les forces israéliennes lors d'affrontements dans la ville de Beita, près de Naplouse, en Cisjordanie, le 23 juillet 2021.

"L'occupation israélienne continue à altérer la sécurité et la stabilité", a déclaré le porte-parole présidentiel de l'AP, Nabil Abu Rudaineh. "Israël et les États-Unis ont perdu leur crédibilité".

En réponse aux opérations antiterroristes israéliennes, le Hamas a demandé à l'AP de mettre immédiatement fin à la coordination sécuritaire avec Israël. Abdel Latif Qanou, un porte-parole du groupe terroriste basé à Gaza, a également appelé les Palestiniens à lancer une "nouvelle intifada". Hazem Qassem, un autre représentant du Hamas a ajouté que "l'AP est devenue isolée de son peuple".

Le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), le Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP), le Jihad islamique palestinien et un certain nombre de groupes armés de la bande de Gaza se sont joints aux appels lancés à l'AP pour qu'elle coupe tous les liens avec Israël, y compris la coordination en matière de sécurité, et ont exhorté les Palestiniens de Cisjordanie à intensifier leurs attaques contre les soldats et les habitants des implantations juives.