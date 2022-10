Cisjordanie : tentative d'attentat à la voiture bélier contre des soldats, les 2 terroristes éliminés

Les Forces de défense israéliennes procédaient une arrestation au moment où l'attaque a eu lieu

Trois terroristes palestiniens en voiture ont tenté de percuter des soldats de l'unité Egoz qui étaient en étaient en train de procéder à l'arrestation d'un homme soupçonné d'être impliqué dans des activités terroristes dans le camp de réfugiés de Jilzon près de Ramallah.

Deux des auteurs palestiniens de l'attaque ont été tués par les tirs de défense des soldats de Tsahal, le troisième a été a été blessé. Aucune victime n'a été signalée du côté des forces israéliennes.

Le porte-parole militaire a déclaré qu'aucun des terroristes impliqués dans la tentative d'attaque à la voiture n'était lié au suspect que les FDI cherchaient à arrêter.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Les forces de sécurité israéliennes mènent une opération de recherche après une fusillade dans le village de Salem, près de Naplouse, en Cisjordanie, le 2 octobre 2022

Ce raid matinal s'inscrit dans le cadre de l'opération "Brise lame" de l'armée israélienne, qui vise à réduire les activités terroristes palestiniennes en Cisjordanie.

Les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont opéré en plusieurs lieux de Cisjordanie dans la nuit de dimanche à lundi, entre autres dans les villages de Sa'ir et de Shuyukh, arrêtant un total de 16 suspects.

Deux personnes recherchées soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes ont été arrêtées dans la ville de Naplouse, quatre autres à Ras Karkar, Qalqilya et Safa, cinq dans la zone de la division régionale de Judée et deux autres hommes recherchés ont été arrêtés dans la zone des divisions régionales de Ha'bika et d'Amakim.