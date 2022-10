Israël ne boycottera pas le gouvernement italien d’extrême droite

"L'Italie est un ami important d'Israël" (ministère des Affaires étrangères)

Israël ne prévoit pas de boycotter la probable Première ministre italienne Giorgia Meloni et son parti d'extrême droite Fratelli d'Italia (Frères d’Italie).

Le ministère des Affaires étrangères israélien a félicité l'Italie pour son élection lundi, sans mentionner Fratelli d'Italia ou Giorgia Meloni, victorieuse des élections de la semaine dernière.

"Israël félicite le peuple italien d'avoir terminé l'élection et se réjouit de poursuivre la coopération et l'amitié avec le gouvernement qui sera mis en place et avec le peuple italien. L'Italie est un ami important d'Israël", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Une source diplomatique sous couvert d’anonymat a confirmé que, bien que Giorgia Meloni ne soit pas mentionnée nommément, la déclaration du ministère des Affaires étrangères signifie qu'Israël ne la boycottera pas.

AP Photo/Alessandra Tarantino Giorgia Meloni, vote à Rome, le 25 septembre 2022

Après les élections en Italie, des questions ont été soulevées quant à la manière dont Jérusalem allait gérer la victoire de ce parti puisqu’Israël a pour politique de ne pas travailler avec des partis fondés par des néonazis ou d'anciens nazis, même lorsqu'ils font partie du gouvernement et qu’ils affirment être pro-israéliens.

Cependant, Giorgia Meloni a déclaré que "le fascisme est de l'histoire ancienne" et a puni les membres du parti qui faisaient l'éloge d'anciens dirigeants fascistes.

En outre, Giorgia Meloni a soutenu Ester Mieli, candidate juive au Sénat et ancienne porte-parole de la communauté juive de Rome, cette dernière affirmant que les "actions de Meloni sont plus fortes que les mots" lorsqu'il s'agit de la communauté juive italienne.