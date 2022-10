Benny Gantz en visite en Azerbaïdjan pour discuter des liens diplomatiques et sécuritaires

Il a souligné au cours de la visite l'importance des liens entre les deux pays

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a achevé une visite officielle en Azerbaïdjan qui n'avait pas été annoncée auparavant, a annoncé lundi son bureau.

Gantz, qui rentre en Israël ce soir, indique que sa visite a porté sur des questions diplomatiques et de sécurité. Il a rencontré le président Ilham Aliyev ainsi que son homologue azerbaïdjanais Zakir Hasanov.

Selon son bureau, Benny Gantz a souligné au cours de la visite l'importance des liens entre Israël et l'Azerbaïdjan, et "l'importance d'œuvrer pour la paix et la stabilité dans le monde et dans la région."

Plus d'informations à venir