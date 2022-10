L'ambassade d'Israël estime que le Canada ne fait pas le nécessaire pour assurer sa sécurité

Ottawa a diminué le niveau de protection de l'ambassade malgré les menaces

L'ambassade d'Israël au Canada affirme que le gouvernement canadien n'assure pas un niveau de sécurité adéquat, laissant la mission diplomatique d'Ottawa vulnérable aux menaces.

Le radiodiffuseur public canadien CBC a interviewé deux hauts fonctionnaires de l'ambassade qui ont affirmé que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait diminué la sécurité peu après le départ à la retraite de l'ancien ambassadeur d'Israël au Canada, Nimrod Barkan, en novembre 2019.

Le niveau de protection alors en vigueur impliquait une sécurité 24 heures sur 24 pour l'ambassadeur, dans ses déplacements entre l'ambassade et sa résidence officielle.

AFP photo/DAVE CHAN Un agent de la Gendarmerie royale du Canada à Ottawa, le 23 septembre 2020

Les responsables de l'ambassade israélienne ont déclaré à la CBC qu'au début du mandat de l'actuel ambassadeur, Ronen Hoffman, en décembre 2021, l'ambassade avait demandé à la GRC d'assurer le même niveau de sécurité que son prédécesseur. Cependant, cette demande avait été rejetée par le ministère qui gère les relations diplomatiques et consulaires du pays, ainsi que par la GRC.

Un communiqué de la GRC, approuvé par le ministère indique que "La sous-direction des missions de protection de la GRC évalue et adapte constamment son dispositif de sécurité et de protection en fonction des menaces et des risques du moment".

L'ambassade se dit préoccupée par la sécurité dans le contexte actuel des récentes menaces et de l'augmentation des incidents antisémites.

L'ambassade d'Israël bénéficie aujourd'hui du même niveau de sécurité que les autres représentations israéliennes présentes sur le territoire canadien, qui comprend seulement des patrouilles de police aléatoires.