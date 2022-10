Israël ferme les points de passage vers la Cisjordanie pour 24 heures après un week-end de violences

Les points de passage rouvriront "sous réserve d'une évaluation de la situation"

L'armée israélienne a décidé de fermer les points de passage entre la Cisjordanie et Israël pour les Palestiniens pour le dernier jour de la fête de Souccot, après un week-end émaillé par des violences.

Les postes-frontières seront fermés entre dimanche, 16 heures, jusqu'à lundi soir à minuit. Ils rouvriront "sous réserve d'une évaluation de la situation et conformément aux heures de fonctionnement habituelles", a indiqué l'armée.

Des exceptions seront accordées pour les cas humanitaires ou d'autres situations exceptionnelles, mais elles devront être approuvées par le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires.

Ces fermetures sont une pratique courante pendant les festivals et les fêtes juives. L'armée affirme qu'il s'agit d'une mesure préventive contre les attaques pendant les périodes de tension accrue.

Au cours du week-end, quatre Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans des affrontements avec les troupes israéliennes.

L'un des Palestiniens a été abattu après avoir ouvert le feu sur l'implantation de Beit El, blessant légèrement un Israélien.

Dans le nord de la Cisjordanie, Israël a imposé un bouclage de la ville de Naplouse en début de semaine, peu de temps après la mort d'un soldat israélien dans une fusillade revendiquée par une faction armée.

Dimanche, le COGAT a révoqué les permis d'entrée en Israël de 164 parents de membres du groupe armé, qui se fait appeler "Fosse aux lions".

L'armée et la police sont en état d'alerte depuis la fin du mois dernier, alors que les tensions en Cisjordanie sont déjà élevées depuis plusieurs mois. Plus de 100 Palestiniens ont été tués et 2 000 autres arrêtés lors de raids antiterroristes menés par les forces israéliennes.

Le nord de la Cisjordanie a connu une recrudescence de la violence ces derniers mois, des Palestiniens armés prenant pour cible des postes militaires, des troupes opérant le long de la barrière de sécurité de Cisjordanie, des colonies israéliennes et des civils sur les routes.