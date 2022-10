David et Marianne - France-Israël : une histoire passionnelle

L’Etat hébreu est le protégé de la France. Les évènements qui vont suivre vont le prouver.

Chaque mois, Michaël Darmon retrace un épisode de la relation riche et tumultueuse entre les deux pays.

Octobre 1956.

L’Etat d’Israël a sept ans.

Les portes de l’automne ouvrent la voie à une coopération secrète entre le jeune et fragile état et le pays multiséculaire, « fille ainée de l’Eglise », terre d’accueil d’un judaïsme français où, durant des siècles, des périodes fastes et harmonieuses ont alterné avec des persécutions et des vagues de haine collective à l’encontre des Juifs.

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, la France – dont la population a dans son ensemble peu résisté à l’occupant nazi - aborde la renaissance du peuple juif par le sionisme avec un mélange d’admiration et de culpabilité post Shoah.

L’appareil militaro-industriel français montre, lui, une grande sympathie devant la vaillance des Israéliens, qui ont simultanément repoussé les assauts des légions arabes, bouté les Anglais hors de Palestine… et construit un pays.

C’est dans ce contexte que les relations diplomatiques et politiques entre la France et Israël prennent leur essor. Les deux sociétés partagent beaucoup plus de points communs que l’on imagine, l’un d’entre eux étant cette certitude d’exercer un magistère intellectuel et moral dépassant ses frontières physiques.

En tout état de cause, la France des années cinquante soutient Israël de façon déterminante. L’Etat hébreu est le protégé de la France. Les évènements qui vont suivre vont le prouver.

RADIOPHOTO / AFP Golda Meir (au centre) regarde le côté égyptien du canal de Suez avec des jumelles, à côté d'elle se tient le ministre israélien de la Défense Moshe Dayan (à gauche), le 10 septembre 1970

Le 1er octobre 1956, le domicile du résistant Louis Mangin, rue de Babylone à Paris, abrite une réunion au plus haut niveau. Autour de la table, il y a du beau monde : le chef d’État-major de l’armée française, le général Paul Ely, son homologue le général Moshé Dayan, chef de Tsahal, Maurice Bourgès-Maunoury, ministre des Armées, accompagné du ministre des Affaires étrangères français, Christian Pineau et de Golda Meir, alors patronne de la diplomatie israélienne.

C’est elle qui souligne avec gravité que si, jusqu’à présent, l’aide militaire française « a évité que l’on soit rayés de la carte », il faut à présent « résoudre le problème de Nasser ». Il est clair que, pour Israël, cela ne peut se régler par la diplomatie.

Israël, par la voix de Golda Meir, demande l’appui et le soutien de la France pour « examiner comment nous pouvons arrêter Nasser dans ses projets de destruction d’Israël et de conquête du monde arabe. ». La France donne son feu vert.

AFP ARCHIVES / AFP Photo de décembre 1956 du déboulonnage de la statue de Ferdinand de Lesseps, fondateur de la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez à Paris à Port Said en Egypte, après la nationalisation par le président égyptien Gamel Abdel-Nasser du Canal de Suez.

Il faut aller vite. Quelques mois plus tôt, en juillet 1956, le rais a prononcé un discours pour marquer la fin du règne du roi Farouk. Le président Nasser annonce, ce jour-là, la nationalisation de la compagnie du Canal de Suez, acte fondateur pour lui d’une politique nationaliste et panarabe. C’est un défi lancé aux pays occidentaux qui ont un besoin vital de ce canal pour acheminer les marchandises et faire fructifier leur croissance.

Américains et Britanniques sont furieux. Les Français ne peuvent accepter cet oukaze. La coalition anti Nasser se forme naturellement. Pourtant, les Américains tergiversent et permettent à Nasser de garder la main sur le projet. Une conférence internationale, en août 1956, reconnait les droits de l’Egypte sur le canal et prône de négocier la libre circulation des cargaisons. Inacceptable pour Paris et le gouvernement de Jérusalem.

En première ligne, Israël se sent menacé par l’Egypte et prépare secrètement une opération militaire. Durant l’été, le gouvernement français prend ses assurances auprès de Shimon Pérès. L’armée israélienne pourrait se déployer dans le Sinaï en une semaine, au plus. La France propose à Israël d’être associé à une opération franco-britannique.

C’est cette guerre éclair que les dignitaires israéliens sont venus préparer à Paris en octobre 1956. Un pont aérien secret s’établit entre la France et Israël. Prétextant un déplacement en Tunisie, un avion officiel français se dirige en fait vers Tel Aviv pour ramener le gotha de l’appareil militaro-politique de l’Etat hébreu : Ben Gourion, Moshé Dayhan, Shimon Pérès... Pour ne pas se faire reconnaitre à l’aérodrome militaire de Villacoublay, les dirigeants israéliens s’affublent de larges chapeaux et de lunettes noires.

IDF Ariel Sharon talks with David Ben Gurion during a bus ride along the Israeli Army positions on the Egyptian border.

Durant trois jours, du 22 au 25 octobre, claquemurés dans une une villa de Sèvres, une banlieue paisible de l’ouest parisien, Français, Britanniques et Israéliens préparent l’opération. Les concertations débouchent sur le Protocole de Sèvres, matrice politique de la future « Opération Kadesh », en hébreu. Il s’agit d’un raid militaire mené en plusieurs étapes, lancé par Israël, auquel doivent se joindre Français et Britanniques. Pris par surprise, Américains et Russes n’auront d’autre choix que d’exercer une pression sur l’Egypte pour qu’elle retire ses soldats du canal.

Le 29 octobre, cinq cent parachutistes de Tsahal sautent sur le col de Mitla, à soixante kilomètres du canal de Suez. Une brigade d’infanterie commandée par un jeune lieutenant-colonel nommé Ariel Sharon s’empare d’un poste égyptien et se dirige vers le canal. Objectif : faire la jonction avec les paras.

En quelques jours, la péninsule du Sinai est sous contrôle israélien. Les soldats sont équipés d’armes françaises envoyées à Chypre et larguées par des avions français pour être récupérées par les fantassins de Tsahal.

Le protocole de Sèvres s’applique : une demande franco-britannique adressée à l’Egypte pour retirer son armée du canal est rejetée, comme prévu. Le refus de Nasser déclenche la mobilisation franco-britannique. La situation est explosive. La détermination de Gamal Abdel Nasser peut déclencher une guerre mondiale. L’opération éclair de l’armée israélienne dans le Sinai -premier volet du protocole- va pourtant déraper.

Les Britanniques, sous la pression conjointe des Américains et des Soviétiques, reculent et ne bombardent pas les objectifs égyptiens comme le plan le prévoyait. Moscou va plus loin en menaçant d’entrer dans le conflit aux côtés des Egyptiens. Londres et Paris cèdent. Quelques jours plus tard, Israël obtient des garanties de sécurité, l’armée recule sur ses frontières de 1949.

AFP David Ben Gurion et Charles de Gaulle en 1960

Le protocole de Sèvres s’est donc révélé aussi fragile que la porcelaine traditionnellement fabriquée dans cette localité en lisière de Paris. Pour autant, la « vaisselle cassée » dans le Sinai n’a pas été inutile pour Israël qui a tiré des enseignements positifs de l’Opération Kadesh.

L’un d’entre eux est d’avoir éprouvé la solidité de l’axe franco-israélien. L’aide secrète apportée à Israël par la France pour la préparation de cette opération a été en soi une victoire diplomatique pour l’état d’Israël, à la recherche d’alliés déterminés à garantir la survie du jeune pays menacé dans son existence. La lune de miel entre David et Marianne ne fait que commencer.

(Sources : Histoires secrètes, France-Israël, Vincent Nouzille, Editions LLL ; Les secrets d’un diplomate, Avi Pazner, Editions du Rocher)