Israël fustige l'envoyé australien pour sa décision "misérable" sur Jérusalem

"Cette décision encourage les éléments extrémistes de Cisjordanie à poursuivre la violence"

Après avoir convoqué l'ambassadeur d'Australie au ministère des Affaires étrangères, la directrice du pôle stratégique du ministère israélien des Affaires étrangères Aliza Bin Noun a fait part de la "profonde déception" d'Israël face à la décision de Canberra de revenir sur sa reconnaissance de Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, et a souligné que le gouvernement envisage des mesures supplémentaires.

L'annonce faite mardi par la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a surpris et irrité les responsables israéliens.

Bin Noun a déclaré à Paul Griffiths qu'il s'agit d'une "décision misérable qui ignore le lien profond et éternel entre Israël et sa capitale historique, et va à l'encontre des liens positifs entre Israël et l'Australie".

Elle a également affirmé que cette décision "encourage les éléments extrémistes de Cisjordanie à poursuivre la violence qui risque de déstabiliser la région".

La diplomate israélienne a souligné que le moment choisi pour l'annonce australienne est également "contestable", puisqu'elle intervient alors que les Israéliens et les Juifs du monde entier célèbrent Souccot et le "lien spécial avec Jérusalem".