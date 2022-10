Riyad salue la décision de l'Australie de ne plus reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël

"L'Arabie saoudite continuera à soutenir le peuple palestinien et à se tenir à ses côtés"

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a salué mercredi la décision de l'Australie de revenir sur sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne, malgré les vives critiques de l'État hébreu.

"L'Arabie saoudite appelle la communauté internationale à redoubler d'efforts pour trouver une solution équitable à la question palestinienne et créer un État palestinien, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à l'initiative de paix arabe", a indiqué le ministère dans un communiqué.

"L'Arabie saoudite continuera à soutenir le peuple palestinien et à se tenir à ses côtés", a-t-il ajouté.

L'Australie a annoncé mardi qu'elle renonçait à reconnaître Jérusalem-Ouest comme la capitale de l'État d'Israël, revenant ainsi sur une décision prise par le gouvernement conservateur précédent et s'attirant des critiques israéliennes.

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a affirmé que la question du statut de Jérusalem devait être résolue par des négociations entre Israël et le peuple palestinien et non dans le cadre de décisions unilatérales.

Dans un communiqué, le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a qualifié la décision australienne de "réponse précipitée à une information de presse erronée", sans préciser à quelle information "erronée" il faisait référence.

"Nous ne pouvons que souhaiter au gouvernement australien qu'il gère ses autres dossiers de manière plus sérieuse et professionnelle", a-t-il ajouté.

L'Autorité palestinienne s'est félicitée, elle, de ce revirement, saluant l'engagement de Canberra pour que "la souveraineté future de Jérusalem dépende d'une solution permanente basée sur la légitimité internationale", a écrit sur Twitter le ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein al-Cheikh.

Riyad a par ailleurs libéré Mohammad Al-Khodary, 83 ans, un responsable du groupe terroriste Hamas après plus de trois ans de détention

Les responsables saoudiens n'ont pas indiqué quelle était la raison de sa libération.