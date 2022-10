L'un des accusés travaillait depuis 2004 chez Cellcom en tant qu'ingénieur logiciel

Trois résidents du nord d'Israël ont été mis en examen pour avoir transmis de grandes quantités d'informations sensibles sur la sécurité au groupe terroriste Hamas, en Turquie.

Dans le cadre de l'acte d'accusation déposé après une enquête du Shin Bet, les trois hommes ont été inculpés pour aide à l'ennemi dans l'intention de nuire à la sécurité de l'État. Ils prévoyaient de nuire au fonctionnement du réseau Cellcom pendant une guerre ou une opération militaire.

L'un des accusés travaillait depuis 2004 chez Cellcom en tant qu'ingénieur logiciel : un poste qui lui a permis d'avoir un accès très large à des systèmes informatiques et à des informations de l'entreprise.

"Par identification idéologique avec l'organisation du Hamas, en 2017, alors qu'il était en Turquie, R.A. a rencontré des responsables locaux du Hamas", a indiqué le bureau du procureur. "Selon la demande des responsables du Hamas, RA a transmis des informations sensibles informations sur les infrastructures de communication en Israël - qui ne sont pas accessibles au public - auxquelles il a eu accès dans le cadre de son travail. Son but était d'aider les éléments du Hamas à endommager ces infrastructures, principalement pendant les combats", a-t-il ajouté.

Flash90 Des étudiants palestiniens partisans du Hamas à Gaza le 19 mai 2022.

R.A. a œuvré avec un consultant externe de Cellcom, "S.A.", qui lui a donné des informations sur les systèmes de sécurité de l'information de l'entreprise et sur les différentes façons de les contourner. L'acte d'accusation souligne que déjà, à partir de 2015, les deux hommes ont évoqué ensemble la possibilité de désactiver ou de perturber divers composants des systèmes informatiques et d'information de Cellcom pendant la guerre ou les opérations militaires.

"Ils ont fait cela dans un désir commun d'aider la lutte militaire palestinienne en Israël, en portant atteinte à une infrastructure de communication centrale en Israël (la société Cellcom) et à ses utilisateurs, et en portant atteinte à la sécurité de l'État", précise l'acte d'accusation.

Selon le bureau du procureur, le Shin Bet et la police, "les actions de l'accusé ont mis en danger la sécurité de l'État de manière très réelle et sérieuse. Leur arrestation et leur interrogatoire par la police israélienne et le Shin Bet ont contrecarré les efforts du Hamas pour recueillir encore plus d'informations et endommager l'infrastructure de communication d'Israël".