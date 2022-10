Yaïr Lapid félicite les gardes qui ont éliminé le terroriste Oday Tamimi

"Vous avez sauvé la vie de gens, c'est la définition de l'héroïsme" (Yaïr Lapid)

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a rencontré jeudi deux gardes de sécurité qui ont tué le tireur palestinien lors de l'attaque de l'implantation de Ma'ale Adumim en Cisjordanie de mercredi.

Les gardes, Nadav et Sergey, ont raconté au Premier ministre l'attaque et leur rencontre avec le terroriste Oday Tamimi, qui avait tué la soldate israélienne Noa Lazar au poste de contrôle de Shu'afat et grièvement blessé un autre garde de sécurité avant de s'enfuir indemne.

"Vous avez neutralisé un assassin, et un assassin continue à assassiner jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. Vous avez sauvé la vie de gens, c'est la définition de l'héroïsme", a déclaré Yaïr Lapid aux deux gardes, selon un communiqué officiel.

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 Des policiers et des secouristes sur les lieux d'une attaque terroriste à l'entrée de la colonie juive de Ma'ale Adumim, à l'extérieur de Jérusalem, en Israël, le 19 octobre 2022

"Sachez que tout le pays est reconnaissant", a-t-il souligné.

A la fin de l'entrevue, le Premier ministre a remis aux deux gardes des certificats d'appréciation de l'État pour leur "activité déterminée".

Une attaque à l'arme à feu avait eu lieu mercredi soir à l'entrée de l'implantation juive de Ma'ale Adumim, à l'est de Jérusalem, laissant l'assaillant "neutralisé" et un garde de sécurité israélien blessé.

Les forces de sécurité ont confirmé par la suite que le Palestinien auteur de l'attaque était le même terroriste qui avait tué le sergent Noa Lazar, près du camp de réfugiés de Shuafat, à l'est de Jérusalem, le 8 octobre. Cette découverte a suscité des critiques quant à l'incapacité des forces de sécurité israéliennes à empêcher l'assaillant de frapper à nouveau.