Israël a dévoilé son nouveau navire de guerre porte-missiles

Le navire est conçu pour la furtivité, l'agilité et la domination des mers

Israël a dévoilé la nouvelle génération de navire de guerre SAAR S-80, doté d'une capacité d'un armement supérieur et d'une plus grande portée, conçu pour faire face aux menaces futures.

Basé sur la plateforme du SAAR S-72, le S-80 se caractérise par une plus grande polyvalence, une plus grande capacité de charge utile, une amélioration des armes et une plus grande variété de systèmes de guerre électronique.

Le navire mesure 80 mètres de long et est propulsé par quatre moteurs diesel pour une vitesse de pointe de plus de 28 nœuds. Le S-80 sera équipé d'un système de contrôle de pointe, d'un système de gestion de l'état de santé et de capacités surface-air avancées, ainsi que de divers systèmes de combat en fonction des exigences.

Le S-80 est également doté d’un pont plus spacieux pour les systèmes d'armes supplémentaires. Le navire a une portée de 3 500 miles nautiques et une autonomie prolongée avec des risques de détection réduits. Il peut également servir au déploiement d'unités de forces spéciales.

"Le navire est conçu pour la furtivité, l'agilité et la domination des mers avec des capacités de pointe requises dans les scénarios de combat futurs", explique Eitan Zucker, PDG de Israel Shipyards, la société conceptrice du bateau.