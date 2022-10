Un rapport de l'ONU sur les droits de l'homme demande de poursuivre en justice les responsables israéliens

Le rapport accuse Israël de violer le droit international

La Commission d'enquête des Nations unies sur les violations des droits de l'homme en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza dirigée par l’ancienne responsable des droits de l'homme de l’ONU, Navi Pillay a publié son deuxième rapport. Celui-ci appelle le Conseil de sécurité à mettre fin à l'"occupation permanente" des Territoires palestiniens par Israël et demande aux différents États membres de l'ONU de poursuivre les responsables israéliens en justice.

Le rapport de 28 pages, qui sera présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies le 27 octobre, accuse Israël de "violer le droit international en rendant permanent son contrôle sur la Cisjordanie" et en "annexant des terres revendiquées par les Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie, ainsi que des terres syriennes sur le plateau du Golan".

TIMOTHY A. CLARY / AFP Le Premier ministre israélien Yair Lapid s'adresse à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York le 22 septembre 2022

"Les actions d'Israël constituant une annexion de facto comprennent l'expropriation de terres et de ressources naturelles, l'établissement de colonies et d'avant-postes, le maintien d'un régime de planification et de construction restrictif et discriminatoire pour les Palestiniens et l'extension extraterritoriale de la loi israélienne aux colons israéliens en Cisjordanie", peut-on lire dans le rapport.

Il accuse également Israël de mener des politiques "discriminatoires à l'encontre des citoyens arabes, de voler les ressources naturelles et de commettre des violences sexistes à l'encontre des femmes palestiniennes".

Les auteurs demandent un avis consultatif urgent de la Cour internationale de justice "sur les conséquences juridiques du refus persistant d'Israël de mettre fin à son occupation", et une enquête du procureur de la Cour pénale internationale.

"Les commissaires qui ont fait des commentaires antisémites et qui se sont engagés de manière proactive dans l'activisme anti-israélien, n'ont aucune légitimité ni crédibilité pour aborder la question qui nous occupe", a déclaré la mission d'Israël à Genève, rejetant le rapport.

L'ambassade ajoute que le rapport porte atteinte à la crédibilité de l'ONU et à ses mécanismes de défense des droits de l'homme.

Israël a refusé de coopérer avec la commission et ne lui a pas permis d'entrer en Israël ou d'accéder aux zones sous contrôle palestinien en Cisjordanie et à Gaza.

Le rapport ne mentionne pas les mots "Hamas", "roquettes" ou "terrorisme".