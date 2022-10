Le Premier ministre albanais en Israël pour parler cybersécurité

Le Premier ministre néerlandais doit également se rendre en Israël cette semaine

Le Premier ministre albanais Edi Rama est arrivé dimanche en Israël pour une visite de trois jours consacrée à la cybersécurité.

Rama doit rencontrer dimanche après-midi le Premier ministre Yaïr Lapid, qui l'avait invité en Israël.

Le dirigeant albanais rencontrera également le président Isaac Herzog, le président de la Knesset Mickey Levy et le ministre des Finances Avigdor Lieberman, ainsi que le chef de la Direction nationale de la cybernétique d'Israël, Gaby Portnoy.

En septembre, Israël a offert une assistance en matière de cyberdéfense à l'Albanie, quelques jours après que l'État des Balkans eut rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran en raison d'accusations selon lesquelles la République islamique avait mené des cyberattaques contre le pays en juillet.

La délégation de Rama comprend le directeur de la cybernétique et les ministres albanais des Affaires étrangères, de la jeunesse et de l'agriculture, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale et le porte-parole en chef.

Cette visite est la première de deux dirigeants de pays de l'OTAN cette semaine. Le Premier ministre néerlandais de longue date, Mark Rutte, doit atterrir lundi pour une visite de deux jours axée sur l'énergie, l'eau et la sécurité alimentaire.