Le chef du ministère de la défense se rend à Washington pour des réunions

Les "changements mondiaux" et l'Iran seront au menu des discussions

Le directeur général du ministère de la Défense, Amir Eshel, se rend à Washington pour une série de réunions avec des responsables américains sur les "changements mondiaux et régionaux", y compris la "menace iranienne croissante", selon son bureau.

Le ministère de la Défense indique que Amir Eshel rencontrera plusieurs hauts responsables de la Maison Blanche, du Département d'État et du Pentagone cette semaine.

"Le dialogue stratégique entre les deux pays sera axé sur les changements mondiaux et régionaux et leurs conséquences, la menace iranienne croissante, les défis de sécurité partagés par Israël et les États-Unis, et le renforcement de l'avantage militaire qualitatif d'Israël", indique le ministère dans un communiqué.

Eshel sera accompagné de Dror Shalom, qui dirige le Bureau politico-militaire du ministère, et de plusieurs autres responsables du ministère dans les domaines de la recherche, du développement et des achats, ajoute le communiqué.