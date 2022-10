Tsahal déjoue une tentative de trafic de drogue et d'armes à la frontière libanaise

Deux armes de poing et 30 kilos d'une drogue non identifiée ont été saisis

Les forces israéliennes ont déjoué dans la nuit de dimanche à lundi une tentative d'introduction clandestine en Israël d'armes à feu et de drogue depuis le Liban, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de shekels, a déclaré l'armée.

Selon les Forces de défense israéliennes, des soldats surveillant une zone près de la ville de Ghajar ont repéré un suspect introduisant clandestinement un grand sac dans le pays, et ont envoyé des troupes sur les lieux.

Les soldats ont lancé des fusées éclairantes au-dessus de la zone et ont localisé l'homme, qui transportait deux armes de poing et 30 kilos d'une drogue non identifiée, dont la valeur marchande est estimée à 800 000 shekels (228 000 euros).

GALI TIBBON / AFP Un convoi de l'armée israélienne le long de la frontière israélo-libanaise

Le contrebandier a été arrêté et les armes et la drogue remis à la police.

Dans une image publiée par l'armée, certains des paquets de drogue portaient le logo de Lexus du constructeur automobile japonais Toyota, précédemment utilisé sur des paquets de pilules de captagon, une amphétamine fabriquée principalement au Liban et en Syrie.

Les responsables israéliens l'avaient nommée la "drogue de l'État islamique", car elle est censée être utilisée par les djihadistes pour éviter la peur et la fatigue pendant les combats en Syrie et en Irak.

L'année dernière, les forces de sécurité israéliennes ont déjoué plusieurs tentatives d'introduction clandestine de haschisch et d'armes à feu en Israël depuis le Liban, probablement pour le compte de l'organisation terroriste Hezbollah.

Le groupe terroriste est connu pour financer ses activités par la vente de drogue dans le monde entier.