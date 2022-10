Aux États-Unis, Isaac Herzog compte évoquer avec Joe Biden la menace iranienne et l'accord avec le Liban

Pendant sa visite, la président rencontrera des membres du Congrès et des dirigeants de la communauté juive

Le président israélien Isaac Herzog qui s'est envolé lundi soir pour les États-Unis a indiqué dans un communiqué que sa visite sera axée sur les développements régionaux, au premier rang desquels "la menace iranienne, qui déstabilise le Moyen-Orient et le monde entier, et qui exige une position ferme et unie contre elle".

Isaac Herzog va entamer une visite de deux jours au cours de laquelle il rencontrera le président américain Joe Biden, d'autres responsables de la Maison Blanche, des membres du Congrès et des dirigeants de la communauté juive américaine.

Il évoquera également avec ses interlocuteurs les accords d'Abraham, l'accord historique survenu la semaine dernière sur un différend frontalier maritime qui opposait Israël et le Liban, et "notre désir et notre espoir de voir davantage de nations rejoindre le cercle de la paix régionale".

https://twitter.com/i/web/status/1584590695334957057 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous discuterons également d'autres questions, notamment la crise climatique, le défi climatique - un danger pour le monde entier et l'humanité - ainsi que les possibilités de commerce et de diplomatie, les relations d'affaires et autres, qui émanent bien sûr du partenariat unique entre Israël et les États-Unis", a-t-il ajouté.

Cette visite intervient à un moment de tensions sur le futur du programme nucléaire iranien, l'administration de Joe Biden tentant de sauver l'accord qui permettrait d'instaurer à nouveau un contrôle international sur ce programme en échange d'une levée des sanctions visant Téhéran, tandis qu'Israël se positionne contre la relance de cet accord. La question de la "prospérité et de la sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens" sera aussi évoquée, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre.