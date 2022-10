Les Allemands de moins en moins attachés à Israël, selon une étude

Les Israéliens ont une opinion plus positive de l'Allemagne que les Allemands d'Israël

Les Allemands se sentent de moins en moins attachés à Israël et en ont une opinion moins favorable, selon une nouvelle enquête publiée lundi.

L'étude, intitulée "L'Allemagne et Israël aujourd'hui : Entre connexion et aliénation", révèle que les Israéliens ont une opinion plus positive de l'Allemagne que les Allemands d'Israël.

Sur les 1 271 Allemands interrogés, 46 % ont une opinion positive d'Israël et 34 % une opinion négative, tandis que parmi les 1 372 Israéliens interrogés dans le cadre de l'étude, 63 % ont répondu qu'ils avaient une opinion positive de l'Allemagne et seulement 19 % ont une opinion négative.

Selon l'étude commandée par la fondation Bertelsmann, les Israéliens semblent divisés sur la question de savoir si la relation entre les Israéliens et les Allemands est toujours affectée par la Shoah : 48 % d'entre eux répondent par l'affirmative et 42 % estiment qu'il demeure une influence légère ou nulle.

Pourtant, 60 % des Israéliens rejettent l'idée que le passé doit être laissé derrière eux et seulement 14 % disent qu'il est temps de passer à autre chose.

En Allemagne, 49 % des personnes interrogées pensent que le passé doit rester derrière et seulement 33 % s'opposent à cette notion.

En Israël, 58 % des personnes interrogées pensent que l'Allemagne a une responsabilité particulière envers le peuple juif, tandis qu'en Allemagne, seuls 35 % sont de cet avis.

61% des Israéliens aimeraient que le gouvernement allemand montre son soutien à Israël dans le conflit avec les Palestiniens, tandis que seuls 12% des Allemands sont d'accord avec cette position.

Près des deux tiers (64%) des Allemands pensent que les Israéliens et les Palestiniens doivent faire des compromis pour trouver un terrain d'entente et résoudre le conflit, tandis que plus de la moitié (55%) des Israéliens estiment que ce sont les Palestiniens qui doivent faire des concessions.

"Les différences de perception entre les Allemands et les Israéliens sont également le résultat de situations sécuritaires différentes et d'une culture politique différente", a affirmé Stephan Vopel, directeur de la Fondation Bertelsmann, ajoutant que la plupart des Allemands sont d'avis qu'il ne devrait jamais y avoir de nouvelle guerre, alors qu'en Israël, l'opinion la plus répandue est que les Juifs ne doivent plus jamais être victimes.

MICHELE TANTUSSI / AFP Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Yair Lapid à Berlin, le 12 septembre 2022.

Par ailleurs, selon l'enquête, 24% des Allemands pensent que les Juifs ont trop d'influence dans le monde, et 36 % d'entre eux assimilent la politique de l'État juif envers les Palestiniens à celle que les Juifs ont endurée aux mains des nazis.

Un examen plus approfondi des données a montré que les personnes interrogées les moins éduquées avaient tendance à avoir des opinions plus préjudiciables.

Parmi les jeunes Allemands entre 18 et 29 ans, seuls 15% ont une opinion positive du gouvernement israélien.

Le Dr Joachim Rother, responsable du portefeuille Israël à la Fondation Bertelsmann, a estimé que certaines des conclusions de l'étude sont encourageantes, mais qu'elles doivent également constituer un signal d'alarme.

"Les relations germano-israéliennes se sont améliorées au cours des dernières décennies, mais les opinions des populations plus jeunes des deux pays indiquent qu'un examen urgent et intense des positions doit être effectué. C'est là que l'interaction directe sous la forme d'un dialogue et d'une coopération peut être avantageuse", a-t-il affirmé.