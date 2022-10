USA : Isaac Herzog va révéler des preuves de l'utilisation de drones iraniens en Ukraine

"Israël a constaté que des armes iraniennes sont utilisées contre des civils innocents en Ukraine"

A l'occasion de sa visite officielle aux Etats-Unis, le président israélien Isaac Herzog a prévu de révéler des preuves de l'utilisation de drones iraniens dans les zones de combat en Ukraine

Au cours des dernières semaines, Israël a en effet constaté que des armes iraniennes avancées étaient utilisées contre des civils en Ukraine. Grâce à une analyse visuelle, l'establishment de la défense a identifié dans les zones de frappes des fragments de drones identiques à ceux développés en Iran.

Le président du pays présentera aux responsables américains qu'il rencontrera les photos ci-jointes, sur lesquelles apparaissent des drones explosifs de type "Shah-136" utilisés dans le cadre d'un exercice qui a eu lieu en Iran en décembre 2021. Sur une autre photo, on peut voir le même modèle de drone utilisé dans les combats en Ukraine.

Porte-parole du président israélien Isaac Herzog Drones explosifs de type "Shahad-136" qui ont été préparés pour être lancés dans le cadre d'un exercice qui s'est déroulé en Iran en décembre 2021

Malgré les dénégations de Téhéran et les tentatives de masquer le sceau iranien sur les drones en les estampillant d'inscriptions en russe, on peut voir sur les photos que les stabilisateurs des engins sont identiques dans leur structure, leurs dimensions et leur mode de numérotation.

En outre, en comparant le moteur de drone de fabrication iranienne qui a été présenté dans le cadre d'une exposition en Iran en octobre 2014, et les moteurs de drone abattus en Ukraine, il est possible de déterminer qu'il s'agit du même moteur, intégré dans le drone "Hashad-136".

Porte-parole du président israélien Isaac Herzog Drones iraniens

"Une fois de plus, l'Iran prouve qu'on ne peut pas lui faire confiance. On le trouve toujours là où il y a des tueries, de la souffrance et de la haine. Les armes iraniennes jouent un rôle central dans la déstabilisation du monde, et la communauté internationale doit en tirer les leçons - maintenant et à l'avenir", a affirmé Isaac Herzog.

"Il faut parler de l'Iran d'une seule voix - déterminée, unie et intransigeante. Comme nous l'apprenons encore et encore, à chaque fois que nous hésitons en la matière, nous en payons le prix", a-t-il affirmé.

"Ces derniers mois, le régime iranien a montré sa vraie nature à l'Occident, ce qu'Israël sait depuis de nombreuses années. On ne peut ignorer que le régime iranien se montre extrêmement violent contre ses propres citoyens et s'emploie à réprimer brutalement la protestation contre le hijab, tout en violant de manière flagrante les droits de l'homme", a-t-il conclu.