USA : Blinken souligne la "réelle inquiétude" suscitée par la violence en Cisjordanie

Cette visite est le "symbole puissant du partenariat durable entre Israël et les États-Unis"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exprimé son inquiétude face à la violence en Cisjordanie lors d'une rencontre à Washington avec le président Isaac Herzog.

Blinken a souligné "la réelle préoccupation que nous avons au sujet de la violence en Cisjordanie et nous exhortons tout le monde à prendre les mesures nécessaires pour essayer de désamorcer cette violence et d'éviter les actions ou les déclarations qui pourraient l'inciter".

Le plus haut diplomate américain a fait l'éloge des relations israélo-américaines, qualifiant la visite de Herzog de "symbole puissant du partenariat durable entre Israël et les États-Unis."

"Nous avons fait un très bon et très important travail ensemble au cours des deux dernières années, y compris l'accord historique entre le Liban et Israël sur la démarcation maritime, quelque chose qui offre la perspective d'avantages tant pour Israël que pour le Liban", a-t-il dit.

Blinken a souligné également l'opposition commune à l'Iran.

"Nous faisons front commun contre les actions dangereuses, déstabilisatrices et terroristes que l'Iran mène dans la région et bien au-delà. La fourniture de drones par l'Iran à la Russie pour lui permettre de poursuivre son agression contre l'Ukraine et le peuple ukrainien donne des résultats horribles sur le terrain en Ukraine et nous sommes déterminés à nous y opposer", a-t-il souligné.

De son côté, Herzog a indiqué que les deux hommes discuteront de l'Iran et "des défis qu'il pose à nous et à l'humanité en général" au cours de leur réunion à huis clos.

"Nous sommes de tout cœur avec le peuple iranien, avec les femmes iraniennes", a dit Herzog en faisant référence aux manifestations en cours dans ce pays.

"J'exposerai davantage le fait que des armes iraniennes sont utilisées contre des civils en Ukraine", a-t-il annoncé en ajoutant que les deux hommes "discuteront de l'intégration d'Israël dans la région et des accords d'Abraham, ainsi que des ouvertures potentielles pour Israël dans la région."

Le président israélien a remercié l'administration Biden d'avoir soutenu l'accord sur la frontière maritime du Liban.

"Les relations entre Israël et les États-Unis sont plus fortes que jamais", a-t-il conclu.