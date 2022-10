L'ambassade d'Israël en Corée du Sud a lancé la première mission diplomatique virtuelle au monde

"Le ministère israélien des Affaires étrangères est un leader mondial de la diplomatie numérique" (Akiva Tor)

L'ambassade d'Israël en Corée du Sud a récemment lancé la première mission diplomatique virtuelle sur la plateforme Meteors.

Le complexe numérique est construit dans le style du "Hall du Livre" de Jérusalem, où une exposition est présentée pour marquer les 60 ans de relations entre les deux pays. Au dernier étage de la plateforme numérique se trouve un espace de rencontre pour des réunions en réalité virtuelle entre Israéliens et Coréens, chacun dans son propre pays.

Des groupes d'étude d'hébreu et de coréen, des cours dans divers domaines, des festivals de films israéliens, des réunions d'affaires et bien d'autres activités devraient avoir lieu sur Meteors. Dans la prochaine génération de Meteors, des réunions "plus physiques" seront possibles, comme des cours de danse folklorique ou des entraînements de Taekwondo.

"C’est une initiative qui illustre la capacité d'innovation israélienne dans une arène aussi importante que la Corée du Sud. Ce n'est que le début des interactions virtuelles entre nos pays, le ministère israélien des Affaires étrangères étant un leader mondial de la diplomatie numérique", a déclaré Akiva Tor, l’ambassadeur d'Israël en Corée du Sud.

Ce projet de la délégation israélienne en Corée du Sud s'inscrit dans un contexte de relations florissantes entre les deux nations. En effet, le renouvellement des vols directs de "Korean Air" reliant Israël à la Corée du Sud sera prochainement effectif, et un nouvel accord commercial qui devrait être profitable pour le consommateur israélien vient d’être conclu.