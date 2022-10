Benny Gantz se rend en Turquie pour la première visite du chef de la défense en dix ans

Aucun accord de vente d'armes ne sera probablement signé entre les deux pays (responsable)

Le ministre de la Défense Benny Gantz s'envole ce mercredi soir pour la Turquie pour une première visite officielle, la première d'un chef de la défense depuis plus de dix ans, selon son bureau.

Gantz doit rencontrer son homologue turc, Hulusi Akar, jeudi matin, selon un programme publié par son bureau.

La rencontre prévue marquera une nouvelle étape dans le processus des relations diplomatiques après plus d'une décennie de liens effilochés et gelés.

Ce voyage intervient deux mois après que Dror Shalom, qui dirige le Bureau politico-militaire du ministère, a rencontré des responsables de la défense turque pour "renouveler les lignes des relations de sécurité entre les pays" après une décennie, a déclaré le ministère.

Au cours des réunions de Shalom en Turquie, les questions qui seraient discutées entre Gantz et Akar ont été convenues, a ajouté le ministère.

Mercredi, avant le vol de Gantz, un responsable de la défense a déclaré au site d'information Walla que le voyage ne verrait probablement pas la signature de contrats d'armement entre les parties.

"Il ne faut pas s'attendre à une course aux achats ici... nous sommes très, très attentifs à poursuivre ce processusavec des étapes mesurées et prudentes. Nous avons été clairs et nous le serons dans le cadre de la visite du ministre", a souligné le responsable, en rappelant les liens sensibles qu'Israël entretient avec ses rivaux turcs, Chypre et la Grèce.