Herzog rencontre Biden à la Maison Blanche : "L'expression d'une véritable amitié"

Les deux hommes s'entretiendront du "défi iranien"

Le président israélien Isaac Herzog et son homologue américain Joe Biden se sont rencontrés mercredi dans le bureau ovale à Washington.

Herzog a affirmé que sa visite était "l'expression d'une véritable amitié".

"Vous êtes un véritable ami d'Israël, Monsieur le Président. Les États-Unis sont notre allié historique le plus proche et le plus fort", a-t-il affirmé, soulignant que les deux hommes discuteront du "défi iranien".

"Aujourd'hui, le régime iranien écrase des milliers de citoyens iraniens, hommes et femmes, qui manifestent et plaident simplement pour avoir leurs propres libertés, et c'est un exemple du fonctionnement de l'Iran, qui écrase ses propres citoyens en voulant fabriquer des armes nucléaires, et en fournissant des armes qui tuent des citoyens innocents en Ukraine", a poursuivi Herzog.

Il a remercié Joe Biden d'avoir aidé à négocier l'accord sur la frontière libanaise et a indiqué que les deux hommes discuteront également, lors de leur entretien, de "l'inclusion et de l'intégration d'Israël au Moyen-Orient".

Lors de la rencontre, le président américain a mis en avant l'accord sur la frontière maritime d'Israël avec le Liban, qui devrait être finalisé jeudi.

"Demain, Israël et le Liban vont signer un accord pour établir une frontière maritime permanente - permanente", a affirmé Biden, ajoutant qu'il a fallu du "cran" à Israël pour conclure cet accord.

Kobi Gideon / GPO

"Je pense qu'il s'agit d'une percée historique - il vous a fallu beaucoup de courage pour vous engager dans cette voie, il vous a fallu beaucoup de cran, et je pense qu'il a fallu des principes et une diplomatie persistante pour y parvenir", a-t-il poursuivi.

"Je vous félicite et je félicite le gouvernement", dit M. Biden, ajoutant que l'accord devrait avoir des avantages importants pour Israël et le Liban en soulignant l'engagement "inébranlable" de Washington envers Israël.

Les deux hommes tiennent actuellement une réunion aux côtés du secrétaire d'État américain Antony Blinken, de l'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Herzog, et d'autres hauts responsables des deux parties.

Le président Isaac Herzog a réitéré que les relations israélo-américaines doivent rester au-dessus de la politique, à l'approche des élections dans les deux pays et de certaines frictions concernant les députés d'extrême droite en Israël.

"J'espère qu'ensemble, nous pourrons continuer à œuvrer pour le bien-être de l'État d'Israël, des États-Unis et du monde en général" a dit Herzog.