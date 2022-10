Cisjordanie : la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie appellent au calme

Israël a "le droit de se défendre contre des agressions armées et de demander des comptes à leurs auteurs"

La France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie se sont dit mercredi soir préoccupés par les tensions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est", appelant les parties à éviter toute provocation et toute escalade de la violence.

"En 2022, plus de 120 Palestiniens et de 20 Israéliens ont été tués, et beaucoup d’autres blessés. Nous sommes également très préoccupés par la montée des violences", ont fait savoir les quatre pays par le biais d'un communiqué commun de leurs ministères des Affaires étrangères.

"Dans ce contexte, il est désormais crucial d’éviter toute nouvelle escalade. Nous exhortons toutes les parties à s’abstenir de toute provocation ou de toute action unilatérale, à réduire activement les tensions et à rétablir le calme", poursuit le communiqué.

Tout en reconnaissante à Israël "le droit de se défendre contre des agressions armées et de demander des comptes à leurs auteurs", les quatre pays estime que le pays "doit le faire dans le respect du droit international et du droit international humanitaire. Le contrôle sécuritaire palestinien dans la zone A doit être facilité et une coordination de sécurité effective rétablie", est-il ajouté.

"Les tensions actuelles nous rappellent le besoin impérieux de reprendre les efforts politiques pour concrétiser la solution des deux Etats, seule solution à même de garantir de manière permanente aux Israéliens et aux Palestiniens la possibilité de vivre dans la paix et la sécurité", affirment encore les quatre pays.

Mardi, des milliers de Palestiniens ont participé aux funérailles de cinq terroristes palestiniens tués le même jour dans un raid de l'armée israélienne visant le groupe Areen al-Oussoud ("Repaire des Lions"), à Naplouse, une grande ville du nord de la Cisjordanie.

Les violences se sont accrues ces derniers mois dans le nord de la Cisjordanie, les forces israéliennes multipliant les opérations à Naplouse et Jénine dans la foulée d'attaques anti-israéliennes meurtrières.