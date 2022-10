L'armée a contesté la méthode choisie par les troupes pour isoler la zone où se trouvaient les terroristes

Une enquête militaire sur la mort d'un officier israélien le mois dernier lors d'un échange de tirs avec deux Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie a mis en évidence des "erreurs" commises par les troupes, a révélé jeudi Tsahal.

L'officier, le major Bar Falah, 30 ans, commandant adjoint de l'unité de reconnaissance d'élite Nahal, a été tué lors d'un affrontement à la barrière de sécurité de Cisjordanie, près du village palestinien de Jalamah, le 14 septembre, alors qu'il tentait d'arrêter les deux hommes armés, Abd al-Rahman Abed et Ahmad Iman Abed.

Selon l'enquête finale de Tsahal, les deux hommes ont été repérés peu avant minuit par des soldats, à environ une quinzaine de mètres d'un poste militaire dans la zone dite de jointure entre la Cisjordanie et Israël.

Les soldats stationnés dans la zone ont entamé une procédure d'arrestation qui consistait à des sommations et à des tirs en l'air.

Les suspects n'ont pas répondu aux soldats, qui ne savaient pas non plus qu'ils étaient armés et préparaient une attaque.

Le commandant de la Brigade Menashe de Tsahal, le colonel Arik Moyal, ainsi que Bar Falah et ses soldats, ont alors été dépêchés sur les lieux.

Lorsque les deux hommes ont été repérés à nouveau aux premières heures du matin, l'équipe de Moyal a avancé depuis la zone de la clôture et l'équipe de Bar Falah a commencé à ramper derrière eux, cherchant à les appréhender.

Les deux hommes armés ont alors ouvert le feu sur les troupes qui se trouvaient à seulement quelques mètres. Bar Falah a été touché et grièvement blessé, mais a tout de même réussi à tirer plusieurs fois avant de mourir, selon l'enquête.

Les deux tireurs, dont l'un était membre des services de sécurité de l'Autorité palestinienne, ont été tués dans la fusillade qui a suivi.

L'armée a soupçonné les deux hommes de vouloir tendre une embuscade aux troupes stationnées dans le poste voisin.

L'enquête militaire a félicité les troupes pour avoir "réussi leur mission de défense et déjoué une attaque sur le front intérieur israélien, au prix douloureux de la chute du major Bar Falah."

Tsahal a toutefois relevé des "erreurs" concernant "la méthode choisie pour isoler la zone où se trouvaient les terroristes".

"Malgré ses résultats malheureux, il s'agit d'une attaque qui a été déjouée et des dommages aux civils ont été évités", a déclaré le chef de Tsahal Aviv Kochavi.

Mercredi, l'armée a informé les familles des deux hommes armés qu'elle avait l'intention de démolir leurs maisons. Elles ont la possibilité de faire appel de la décision.