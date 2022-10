Les modalités de la signature de l'accord

L'accord doit être signé dans l'après-midi au siège de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), dans la localité frontalière libanaise de Naqoura, en présence du médiateur américain Amos Hochstein et de la coordinatrice spéciale de l'ONU au Liban Joanna Wronecka.

"L'accord sur la frontière maritime prendra la forme de deux échanges de lettres, l'un entre le Liban et les Etats-Unis et l'autre entre Israël et les Etats-Unis", a expliqué le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stephane Dujarric.

Le Liban refuse que sa délégation se retrouve dans la même salle que celle d'Israël et qu'ils signent le même texte, les deux pays voisins étant officiellement en état de guerre.

La délégation libanaise aura pour unique mission de "remettre la lettre en présence d'Amos Hochstein et de la représentante de l'ONU, et ne rencontrera en aucune manière la délégation israélienne", a souligné le porte-parole de la présidence libanaise Rafic Chelala.