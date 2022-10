Tsahal va déployer des bataillons de chars entièrement féminins

"La décision a été prise à la lumière de considérations professionnelles conformément aux besoins de l'armée"

L'armée israélienne s'est félicitée jeudi du succès d'un programme pilote de deux ans qui a vu une compagnie de femmes opérer dans des chars, ajoutant que cette affectation sera désormais permanente.

Le projet pilote a été lancé en 2020 après qu'un premier essai, qui a vu des femmes servir dans des unités de chars de 2017 à 2018, a été jugé non concluant.

Tsahal a déclaré que le chef d'état-major Aviv Kohavi a accepté les recommandations de Tamir Yadai, chef des forces terrestres, qui a qualifié l'essai de succès, "et à partir de maintenant, elles seront affectées de manière permanente à ce poste."

"La décision a été prise à la lumière de considérations professionnelles et opérationnelles et conformément aux besoins de l'armée, après que les troupes féminines ont rempli les critères prédéfinis", a ajouté Tsahal.

"Nous concluons avec succès un processus professionnel et approfondi, dans le cadre du concept selon lequel Tsahal ouvre de plus en plus de rôles de combat aux femmes", a déclaré Kochavi.

IDF Spokesperson's Unit Des soldates israéliennes en charge de chars au sein de l'unité de défense des frontières.

"Je suis convaincu que les femmes soldates, opératrices de chars, s'acquitteront de leur tâche de défense des frontières avec professionnalisme et succès, et qu'elles constitueront une part importante de l'effort opérationnel de Tsahal", a-t-il ajouté.

La compagnie blindée utilise des chars Merkava IV, dotés des capacités et des systèmes technologiques les plus récents de l'armée.

L'armée souhaite depuis plusieurs années permettre à des femmes de servir à des postes de combat pour des considérations pratiques, et non pour des raisons sociétales, assurant qu'elle a besoin de toutes les femmes et de tous les effectifs dont elle dispose.

Ces dernières années, de plus en plus de femmes ont commencé à servir dans les unités de combat et dans d'autres fonctions précédemment occupées par des hommes.