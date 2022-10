Israël baisse le niveau d'alerte à sa frontière nord après l'accord avec le Liban

Le Hezbollah a déclaré qu'il mettait fin à sa mobilisation contre Israël après la signature de l'accord

Le niveau d'alerte à la frontière nord d'Israël a été abaissé après l'entrée en vigueur de l'accord historique entre Israël et le Liban sur la frontière maritime, a rapporté vendredi le radiodiffuseur public Kan.

Il avait été relevé en juillet après que l'armée israélienne a intercepté avec succès quatre drones du Hezbollah qui avaient été lancés vers le champ gazier de Karish, au large de la côte méditerranéenne d'Israël.

L'accord maritime historique conclu entre Israël et le Liban est entré en vigueur jeudi soir à l'issue d'une cérémonie organisée sur une base de l'ONU située près de la frontière, mettant fin à des années de conflit sur cette question et aux menaces répétées du groupe terroriste Hezbollah.

Israël et le Liban sont techniquement toujours en guerre et l'accord ne porte pas sur la frontière terrestre.

JALAA MAREY / AFP Des soldats israéliens entrent dans leur base militaire de Rosh Hanikra, connue au Liban sous le nom de Ras al-Naqura, à la frontière entre les deux pays, le 4 octobre 2022.

Après la signature de l'accord jeudi, le Hezbollah a déclaré qu'il mettrait fin à sa mobilisation spéciale contre Israël, après avoir menacé d'attaquer si Jérusalem commençait à extraire du gaz naturel sur le site de forage de Karish avant qu'un accord ne soit finalisé. L'extraction du gaz a commencé à Karish mercredi.

"Toutes les mesures exceptionnelles et spéciales et la mobilisation menées par la résistance pendant plusieurs mois sont maintenant déclarées terminées", a déclaré le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans un discours télévisé, qualifiant l'accord de "grande victoire pour le Liban".

Plus tôt, le Premier ministre Yaïr Lapid a affirmé que l'accord représentait une reconnaissance de facto d'Israël par le Liban. Si le président libanais Michel Aoun a rejeté cette affirmation, le négociateur en chef libanais a parlé d'"une nouvelle ère" et a invoqué les accords d'Abraham entre Israël et d'autres États de la région.