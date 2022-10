Tsahal se prépare à démolir la maison du terroriste qui a tué un Israélien à Hébron

Muhammed Kamel al-Jabari a tiré sur un père et un fils israéliens avant d'être abattu

Des soldats israéliens sont venus dimanche matin mesurer la maison d'un Palestinien à Hébron qui a mené une attaque terroriste près de la localité de Kiryat Arba, en Cisjordanie, samedi soir, en vue de sa possible démolition.

Muhammed Kamel al-Jabari, un membre du groupe terroriste Hamas, a tiré sur un père et un fils israéliens qui faisaient leurs courses dans une supérette appartenant à un Palestinien, entre Kiryat Arba et la ville voisine d'Hébron, samedi soir. Il a ensuite ouvert le feu sur les médecins et des agents de sécurité qui sont arrivés sur les lieux pour aider les deux hommes, avant d'être abattu.

Al-Jabari a tué le père, identifié comme Ronen Hanania, et a blessé quatre autres personnes, dont une grièvement. Un Palestinien figure également parmi les blessés.

L'armée a déclaré que des troupes avaient également arrêté le frère d'al-Jabari, soupçonné d'avoir participé à l'attaque.

Une source de sécurité a déclaré que le terroriste, qui était marié et père de trois enfants, souffrait d'un cancer en phase terminale et n'avait plus que quelques jours à vivre, ce qui pourrait être l'une des raisons de l'attaque.

La fusillade s'est produite près de l'entrée d'un quartier de Hébron connu sous le nom de Giv'at HaAvot, situé juste à l'ouest de l'implantation de Kiryat Arba.

Le centre médical Shaare Zedek de Jérusalem a déclaré dimanche matin que l'état de santé de l'homme grièvement blessé, le médecin et activiste local Ofer Ohana, s'était stabilisé après avoir subi deux opérations pendant la nuit.

Il était toujours dans un état grave, mais les médecins estiment que sa vie n'est plus en danger.

Le fils de l'homme tué, âgé de 19 ans, et l'agent de sécurité d'Hébron, âgé de 49 ans, ont quitté le centre médical Hadassah Ein Kerem de la capitale dimanche matin, a indiqué l'hôpital.

Le service d'urgence Magen David Adom a déclaré que ses médecins ont également soigné un Palestinien de Hébron, âgé de 37 ans, qui a été légèrement blessé dans l'attaque. Il a été transporté par le Croissant-Rouge vers un hôpital de Cisjordanie.

À la suite de l'attaque, environ 1 500 résidents de Cisjordanie ont manifesté à des dizaines d'intersections en Judée et Samarie, bloquant les routes aux véhicules arabes et dénonçant l'"incompétence" du système de sécurité israélien.