"Il est temps de faire passer les accords d’Abraham de la politique aux affaires" (ministre bahreïni)

M. al Zayani est en Israël pour une mission économique de cinq jours visant à renforcer le commerce bilatéral

Le ministre de l'Industrie et du Commerce de Bahreïn, Zayed Bin Rashid al Zayani a déclaré que son pays était prêt à faire passer les accords d'Abraham d'une initiative gouvernementale à un partenariat entre les peuples.

"Nous croyons fermement que le succès des accords d'Abraham passera par la prospérité économique", a déclaré le ministre dimanche. "Les bonnes personnes pour promouvoir cette prospérité, et pour la maintenir, font partie du secteur privé.é

"Nous avons posé les bases et ouvert la porte, maintenant, c'est le défi du secteur privé en Israël et à Bahreïn de créer ces opportunités", a-t-il poursuivi.

Flash90 Les drapeaux de Bahreïn et d'Israël au premier plan

M. al Zayani est en Israël cette semaine pour une mission économique de cinq jours avec 52 membres de la communauté d'affaires de Bahreïn. Cette délégation est la plus importante délégation économique officielle depuis la signature des accords d'Abraham en septembre 2020.

La mission vise à approfondir les liens économiques entre les deux pays et à renforcer le commerce bilatéral. Le groupe a rencontré le président Isaac Herzog, le ministre des Finances Avigdor Liberman et la ministre de l'Économie Orna Barbivaï. Dimanche, deux protocoles d'accord ont été signés entre des organisations économiques de Bahreïn et d'Israël dans les domaines du commerce et de la technologie financière.

"Je trouve que les Israéliens vont droit au but, ce qui me plaît car cela permet de gagner du temps et de l'énergie. Ils sont vraiment durs en affaires, alors nous devons faire de même", dit M. al Zayani.

Les échanges entre Israël et Bahreïn sont en hausse, mais restent bien inférieurs à ceux entre Israël et les Émirats arabes unis et le Maroc, les autres signataires des Accords d’Abraham.