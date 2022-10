Une organisation de défense des droits de l'homme exige une enquête de la CPI sur l'"ingénieur de l'apartheid israélien"

Eyal Toledano aurait "joué un rôle clé dans la démolition de maisons de Palestiniens en Cisjordanie"

Le colonel Eyal Toledano, officier supérieur de Tsahal, fait l'objet d'une demande d'enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, selon un dossier déposé lundi matin par l'organisation américaine à but non lucratif, Democracy for the Arab World Now (DAWN), auprès de la Cour pénale internationale (CPI).

DAWN affirme que l'ancien conseiller juridique de l'armée israélienne en Cisjordanie était responsable de l'approbation de toutes les politiques de l'armée israélienne, y compris celles violant le droit humanitaire international.

AP Photo/Peter Dejong Un manifestant brandit un drapeau palestinien devant la Cour pénale internationale, CPI, à La Haye, aux Pays-Bas

À l'issue d'une "enquête de plusieurs mois" sur les actions des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie de 2016 à 2020, DAWN dit avoir établi des "preuves documentées" que le colonel Toledano a planifié, approuvé et supervisé des actes et des politiques qui constituent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des violations des droits de l'homme.

Eyal Toledano, aujourd’hui adjoint de l'Avocat général de Tsahal, aurait "joué un rôle clé dans la démolition massive de maisons et du transfert forcé", de Palestiniens en Cisjordanie, et entravé les mouvements de 10 000 d’entre eux, selon le dossier constitué.

"L’affaire Toledano, 'ingénieur de l'apartheid israélien', est une occasion de montrer que les crimes internationaux ne peuvent être légalisés. Traduire en justice quelqu'un comme Toldeano est la raison d'être de la CPI", a déclaré Michael Schaeffer Omer-Man, le directeur de la recherche sur Israël et la Palestine de DAWN.