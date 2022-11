L'Azerbaïdjan va ouvrir une ambassade en Israël

Les deux pays entretiennent de très bonnes relations, malgré l'absence d'ambassade

L'Azerbaïdjan a décidé d'ouvrir une ambassade en Israël, après 30 ans de relations entre les deux pays et dans un contexte de tensions avec l'Iran voisin, ont rapporté les médias locaux.

"La décision est déjà prise, l'ouverture de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Israël ne peut être retardée que par des raisons techniques", a déclaré Arzu Naghiyev, député et membre du groupe d'amitié parlementaire Azerbaïdjan-Israël, la semaine dernière au site d'information azerbaïdjanais Pravda.

Il a souligné que les deux pays entretiennent de très bonnes relations, malgré l'absence d'ambassade.

Israël et l'Azerbaïdjan entretiennent des relations étroites, notamment en matière de défense, puisque 69 % des importations d'armes de l'Azerbaïdjan entre 2016 et 2020 provenaient d'Israël.

"Israël est un partenaire stratégique aussi bien politique, militaire, économique que culturel", a-t-il affirmé.

Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Le président israélien Isaac Herzog

Le président Isaac Herzog avait écrit une lettre en l'honneur des 30 ans de relations entre Israël et l'Azerbaïdjan plus tôt cette année, dans laquelle il invitait le président Ilham Aliyev à visiter Israël et à ouvrir une ambassade.

"Alors que nous marquons une étape importante dans nos relations, j'espère nous voir franchir un palier supplémentaire, avec l'ouverture de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Israël", avait-il écrit.

L'Azerbaïdjan a des bureaux commerciaux et touristiques en Israël, mais pas d’ambassade, en partie pour éviter de provoquer son voisin iranien. Néanmoins, les accords d'Abraham et le réchauffement des relations israélo-turques, ont eu tendance à diminuer les craintes de ce pays du Caucase.

Roman Gurevich, l'envoyé honoraire de l'Agence juive en Azerbaïdjan, son pays natal, a exprimé son enthousiasme à propos de l'ouverture prochaine d'une ambassade en Israël.

"L'Azerbaïdjan est un pays musulman chiite tolérant, dans lequel il n'y a jamais eu d'antisémitisme. Le pays a toujours respecté le peuple juif et les relations chaleureuses entre les deux nations ne feront que se renforcer si une ambassade d'Azerbaïdjan ouvre en Israël", s’est-il réjoui.