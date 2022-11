Le PM libanais affirme que les garanties américaines protégeront l'accord avec Israël

Netanyahou avait remis en cause l'accord sur les frontières maritimes assurant qu'il comptait le "neutraliser"

Le Premier ministre intérimaire du Liban, Najib Mikati, a déclaré mercredi à l'agence Reuters que les garanties américaines protégeraient l'accord sur la frontière maritime avec Israël s'il était amené à être remis en cause par Benyamin Netanyahou, qui devrait retrouver son poste de Premier ministre à l'issue des élections israéliennes.

Le chef de l'opposition a menacé de "neutraliser" l'accord, qui est entré en vigueur la semaine dernière, après des années de pourparlers indirects, sous l'égide des États-Unis et qui a permis de fixer la frontière maritime entre les deux pays ennemis.

Benyamin Netanyahou avait fustigé l'accord, estimant qu'il était "illégal".

"Je ferai comme j’ai fait avec les Accord d’Oslo" a-t-il affirmé dans la semaine, affirmant que les accords conclus avec les Palestiniens "n’ont pas été annulés, ils ont été neutralisés".

Après l'annonce de la fin des pourparlers le mois dernier, Benyamin Netanyahou avait affirmé : "ce n'est pas un accord historique, c'est une capitulation historique. Une vente de liquidation par Lapid".

"Pendant plus d'une décennie, le gouvernement que j'ai dirigé n'a jamais cédé aux menaces de Nasrallah, et nous n'avons pas eu de guerre. Et puis Lapid est arrivé. En trois mois, il s'est entièrement soumis à toutes les exigences du Hezbollah."

Après d'intenses négociations sous l'égide des États-Unis, Israël a conclu un accord "historique" avec le Liban pour délimiter leur frontière maritime et lever des obstacles clés à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale.