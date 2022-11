Deux Israéliens soupçonnés de terrorisme et d'agression raciste contre un Arabe à Jérusalem

Les deux suspects auraient agressé gratuitement un homme qui n'était pas impliqué dans des violences

Deux Israéliens juifs la semaine dernière, soupçonnés de terrorisme et d'infractions à caractère raciste pour avoir attaqué un résident du quartier Sheikh Jarrah de Jérusalem-Est le mois dernier, ont été arrêtés

Les détails de l'affaire ont été autorisés à être publiés après que la Cour suprême a levé une ordonnance de non-publication à la demande du journal Yedioth Ahronoth.

Les deux suspects, âgés d'une vingtaine d'années, sont accusés d'avoir agressé Muhammad Zahran, 52 ans, le 13 octobre, alors qu'il se tenait devant la porte de son domicile, au cours d'une nuit de violents affrontements entre Juifs et Arabes dans ce quartier sensible.

Peu de temps auparavant, un Israélien juif de 17 ans avait été modérément blessé à la tête par une pierre. Les deux incidents se sont produits à une centaine de mètres l'un de l'autre.

Le tribunal de première instance de Jérusalem a ordonné mardi que les suspects soient maintenus en détention pendant quatre jours supplémentaires.

Lors de l'audience, un représentant de la police a déclaré que l'agression n'était pas un "acte de vengeance pour un incident grave" - la blessure de l'adolescent de 17 ans - mais "une provocation d'un groupe de Juifs."

"Il s'agit d'une attaque contre une personne qui n'était pas liée à un incident précédent", a déclaré l'officier, faisant référence aux Juifs et aux Arabes qui se jetaient des pierres.

La vidéo de surveillance de l'incident montre Zahran debout dans l'entrée de son domicile lorsqu'un groupe d'hommes s'approche de lui et, sans provocation apparente, l'un d'eux le frappe à la tête, le faisant tomber au sol. Les hommes s'éloignent ensuite.

Le Shin Bet a déclaré dans un communiqué que huit personnes étaient impliquées dans l'agression de Zahran, un père de quatre enfants qui n'avait jamais été impliqué dans un incident sécuritaire et qui n'était impliqué dans aucune activité violente ni dans aucune confrontation.

"Le groupe a cherché à faire du mal aux Arabes pour se venger des affrontements entre Arabes et Juifs ce soir-là", a déclaré le Shin Bet.

Les deux suspects sont des résidents des implantations de Yitzhar et Beit El en Cisjordanie et sont venus à Sheikh Jarrah "spécifiquement dans le but de confronter les Arabes".