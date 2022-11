L'hydro-diplomatie : une nouvelle frontière pour les relations israélo-marocaines

Les technologies de l'eau sont l'un des principaux domaines de coopération entre Jérusalem et Rabat

Israël est l'un des leaders mondiaux des technologies de l'eau, réutilisant près de 90 % de ses eaux usées et produisant près de 80 % de son eau potable grâce à des usines de dessalement. L'expertise des centres de recherche et des entreprises d'Israël dans le domaine peut offrir une contribution unique à ses partenaires et alliés.

Au Maroc, le problème de l’eau est de plus en plus alarmant. En effet, le ministre marocain de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, a averti que d'ici 2050, le pays perdra 30% de ses ressources en eau. Pour faire face à ce problème, il a souligné la nécessité d'une "hydro-diplomatie".

Le Maroc prévoit donc de construire 20 usines de dessalement d’eau d’ici 2030.

Océane Nicolle/i24NEWS Signature des accords énergétiques entre Israël et le Maroc, le 29 septembre 2022

Les technologies de l'eau sont l'un des principaux domaines de coopération entre Jérusalem et Rabat depuis la signature des accords d'Abraham en 2020, puisque plusieurs protocoles d'accord ont déjà été conclus entre les deux pays.

En outre, des accords de recherche sur les technologies de l'eau ont également été signés entre universités israéliennes et marocaines, notamment entre le Technion de Haïfa et l'Université polytechnique Mohammed VI.

L'innovation dans le domaine de l'eau sera au centre du prochain Forum mondial de l'investissement qui se tiendra à Marrakech les 16 et 17 novembre.