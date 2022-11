Un citoyen libanais proche du Hezbollah admet avoir espionné pour Israël

Il était entré en contact avec Israël via un site web, lancé pour attirer de potentiels espions.

Un citoyen libanais dont la famille est proche du Hezbollah, a admis avoir travaillé avec Israël où il s’est rendu, a rapporté le journal libanais Al-Akhbar mercredi.

Le jeune homme de 21 ans a avoué avoir communiqué avec Israël par le biais d'une application fournie par un opérateur israélien et qu'il avait décidé de se rendre aux autorités de son pays après une "crise de conscience".

Le jeune homme fournissait les services de renseignement israéliens en informations personnelles et numéros de téléphone de membres du Hezbollah, depuis 2018.

Il était entré en contact avec les services de renseignement israéliens via un site web lancé par les autorités israéliennes pour attirer de potentiels espions, et "avait fait preuve d'une audace qui a surpris les Israéliens, par son désir de se porter volontaire pour ce travail, en plus de ses compétences dans l’utilisation des nouvelles technologies", a indiqué Al-Akhbar, citant les enquêteurs libanais.

AP Photo/Hussein Malla Des membres du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban

Dans le cadre de son activité au profit d’Israël, il avait ouvert une boutique de téléphones portables et vendait des appareils qu’il recevait des israéliens.

Le jeune homme a déclaré aux services de sécurité libanais avoir décidé de se rendre après l’arrestation de plusieurs espions présumés et par crainte de représailles de la part de ses proches, s’ils découvraient ses activités.

Selon le journal, les Forces de sécurité intérieure libanaises et l'appareil de sécurité du Hezbollah, ont découvert des centaines d’espions, dont beaucoup ne savaient même pas qu'ils communiquaient avec les services de renseignement israéliens.

En janvier, le ministre libanais de l'Intérieur Bassam Mawlawi a annoncé que 17 réseaux d'espionnage travaillant pour Israël avaient été démantelés dans tout le Liban.

La motivation de la plupart des espions serait l’argent, en raison de l'aggravation de la crise économique au Liban.