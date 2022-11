Pour le président turc, le virage à droite israélien n’est pas un problème

Quel que soit le résultat des élections, nous maintiendrons les relations avec Israël

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé, mardi, que son pays entretiendrait ses relations récemment ravivées avec Israël, quel que soit le résultat des élections israéliennes.

"Quel que soit le résultat des élections, nous voulons maintenir les relations avec Israël sur une base durable, fondée sur le respect mutuel et des intérêts communs", a-t-il déclaré au radiodiffuseur turc ATV.

Jérusalem et Ankara ont lentement rétabli leurs liens au cours de l'année écoulée, après plus d'une décennie de relations tendues, notamment en raison du soutien turc aux palestiniens et au Hamas, suscitant la colère d’Israël.

Malgré des relations houleuses, les rapports n'ont jamais été totalement rompus, les deux pays conservant des liens commerciaux et touristiques bilatéraux lucratifs.

La situation a commencé à s'améliorer lentement l'année dernière, avec des échanges personnels entre Recep Tayyip Erdogan et le président israélien Isaac Herzog et des contacts diplomatiques de plus en plus fréquents.

La semaine dernière, le ministre de la Défense Benny Gantz avait effectué le premier voyage officiel en Turquie d'un chef de la Défense israélienne en plus de dix ans, où il avait rencontré le président turc dans sa résidence d'Ankara.

En septembre, le Premier ministre Yaïr Lapid avait rencontré Recep Tayyip Erdogan en marge l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agissait de la première rencontre de ce type entre un Premier ministre israélien et le dirigeant turc depuis sa rencontre avec Ehud Olmert et en 2008.