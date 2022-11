Bahreïn entend "continuer à construire" le partenariat avec Israël, après la victoire de Netanyahou

Les deux pays seraient actuellement en pourparlers pour un accord de libre-échange

Bahreïn a déclaré samedi qu'il continuerait à renforcer ses liens avec Israël, alors que l'ancien premier ministre Benyamin Netanyahou devrait former un nouveau gouvernement avec des éléments d'extrême droite.

Un accord de normalisation entre les deux pays a été signé sous le précédent gouvernement de Netanyahou en 2020.

Selon l'agence Reuters, le conseiller diplomatique du roi de Bahreïn a déclaré que la victoire de Netanyahou était "normale et toujours attendue."

"Nous avons un accord avec Israël, qui fait partie des accords d'Abraham, et nous nous en tiendrons à notre accord. Nous espérons qu'il continue sur la même ligne et nous continuerons à bâtir notre partenariat ensemble", a déclaré le cheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa.

"Nous voulons faire un exemple, réussir ensemble et faire face à toutes les menaces", a-t-il ajouté.

Interrogé sur le projet d'une union autour de la sécurité contre l'Iran qui inclurait Israël, les États-Unis et les pays arabes modérés, il a déclaré : "Nous voudrions nous assurer que nous n'aurons pas à faire face à une détérioration de la sécurité dans la région, quelle qu'elle soit.

"Nous voulons que tous les pays de la région parviennent à un accord et s'opposent à toute forme de belligérance d'un côté comme de l'autre", a-t-il ajouté.

Israël et Bahreïn ont normalisé leurs liens en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham négociés par les États-Unis, qui ont également établi des relations diplomatiques entre l'État juif et les Émirats arabes unis. L'accord a ouvert la voie à la normalisation avec le Maroc quelques mois plus tard.

Bahreïn et Israël s'efforcent depuis plusieurs mois de renforcer leurs liens bilatéraux. En février, Israël a signé un accord de coopération technologique et scientifique avec Bahreïn, suivi d'un accord de coopération en matière de santé, d'innovations et de recherche médicale. En août, des organisations israéliennes et bahreïniennes ont signé un accord de coopération dans le domaine des technologies financières.

Les deux pays seraient maintenant en pourparlers pour un accord de libre-échange.